Bo Nemčija našla izhod iz krize?

V Nemčiji so v nedeljo ponoči propadli uvodni pogovori o sestavi vladajoče koalicije med konservativno unijo (CDU/CSU), liberalci (FDP) in Zelenimi, potem ko so liberalci nepričakovano zapustili pogovore.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je v ponedeljek po srečanju s kanclerko Angelo Merkel dejal, da zaenkrat ne bo razpisal predčasnih parlamentarnih volitev in da bo skušal doseči oblikovanje koalicije v pogovorih s predsedniki strank. Med prvimi bo predvidoma predsednik Zelenih Cem Özdemir, ki je sporočil, da ga je Steinmeier že povabil na srečanje.

Steinmeier bo oblikovanje koalicije skušal doseči v pogovorih s predsedniki strank. (Foto: AP)

Predvidoma se bodo v prihodnjih dneh zvrstili še vodje preostalih strank, ki so sodelovale na koalicijskih pogovorih, ter vodje drugih, "ki so sposobne oblikovati koalicijo". Ne da bi omenil ime stranke, je s tem ciljal na socialdemokrate (SPD), ki so sicer znova zavrnili možnost oblikovanje velike koalicije.

Merklova in več strank je izrazilo nasprotovanje manjšinski vladi ter da bi v tem primeru raje imeli predčasne volitve.

Odzivi iz Slovenije

Propad pogovorov o oblikovanju nemške vladne koalicije je slaba novica tako za Slovenijo kot EU, je ocenil zunanji minister Karl Erjavec. Na novinarski konferenci je še izrazil upanje, da bodo v Nemčiji čim prej predčasne volitve in da bo ta država dobila trdno vlado.

Kot je pojasnil, je propad nemških koalicijskih pogovorov za Slovenijo slab tudi zato, ker ima odprto vprašanje implementacije arbitražne odločbe o meji s Hrvaško. "Gotovo bi lažje dobili močnejšo podporo za implementacijo, če bi Nemčija v tem trenutku imela močno vlado," je prepričan.