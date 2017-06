Bo olimpijski plamen ogrel hladne odnose: Južna Koreja sosedi ponuja gostovanje smučarskih tekem

(Foto: AP)

Administracija liberalnega južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina je napovedala politiko odprtih vrat in sodelovanja s Severno Korejo že na zimskih olimpijskih igrah februarja v Pyeongchangu. Te igre bi lahko postale olimpijske igre miru, duh sodelovanja in prijateljstva je že pozdravil Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Poročila južnokorejskih medijev, ki jih povzemajo mediji na Zahodu, povzemajo napovedi južnokorejskega ministra za kulturo, šport in turizem Do Jong-hwana, ki je sredi tedna med obiskom olimpijskih prizorišč severnokorejski sosedi ponudil možnost sodelovanja pri organizaciji posameznih tekmovanj v sklopu olimpijskih iger v Pyeongchangu.

Na ozemlju Severne Koreje torej za razmejitveno črto, ki loči sprti državi, bi potekale posamezne tekme v smučanju. Za katere natanko naj bi šlo za zdaj še ni jasno, prav tako ni znan odziv severnokorejskega režima. Sodelovanje med državama pa se ne bi ustavilo le pri smučanju, ampak bi državi oblikovali mešano žensko hokejsko ekipo, ki bi nastopila na olimpijskem hokejskem turnirju.

Prav tako si južnokorejski organizatorji olimpijskih iger želijo, da bi plamenica z olimpijskim ognjem potovala tudi skozi severnokorejski mesti, kot sta Kaesong in Pjongjang.

"Zelo nas veseli, da se lahko pogovarjamo o teh zamislih. Olimpijsko gibanje temelji na gradnji mostov, nikoli na postavljanju zidov," je za britanski BBC dejal neimenovani predstavnik Mok.

Kim Džong Un, severnokorejski voditelj (Foto: AP)

Minister Do je omenil, da bi smučarske tekme lahko potekale v sodobnem, vrhunskem, na novo zgrajenem edinem severnokorejskem središču za zimske športe Masikryong. Kot je minister Do napovedal za Korea Herald, se je pripravljen o možnostih in oblikah sodelovanja pogovarjati s severnokorejskim delegatom pri Mednarodnem olimpijskem komiteju Jang Woongom ter predsednikom Mok Nemcem Thomasom Bachom. Priložnost za srečanja in pogovore pa bi se lahko ponudila že na svetovnem članskem prvenstvu v taekwondoju, ki se bo v soboto začelu v južnokorejskem Mujuu.

Južnokorejski predsednik Moon Jae-in, ki je potomec beguncev s Severa, je v začetku meseca v Seulu presenetil s predlogom, da bi Južna in Severna Koreja leta 2030 skupaj gostili svetovno člansko prvenstvo v nogometu, mundial.

Tudi najnovejše napovedi o sodelovanju s severno sosedu v sklopu olimpijskih iger 2018 so del politike dobrososedskih odnosov in otoplitve, za kar se zavzema novi južnokorejski predsednik. Šport bi lahko postal temelj, na katerem bi iskali možnosti za sodelovanje. Sodelovanje na področju športa sovpada s politiko severnokorejskega voditelja Kim Jung Una, ki na področju športa spodbuja izmenjavo države, ki je pod mednarodnimi sankcijami, s tujino.