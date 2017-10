Se bo Barcelona odpovedala neodvisnosti? Rok se izteče danes, a Puigdemont ne popušča

Voditelj katalonske vlade Carles Puigdemont bi moral Madridu že do ponedeljka dati jasen odgovor, ali je prejšnji teden v regionalnem parlamentu razglasil samostojnost Katalonije, ali ne. Na predvečer izteka roka pa je pred člani svoje vlade napovedal, da procesa osamosvajanja Katalonije ne bo prekinil in da bo, v primeru da Madrid uresniči grožnje in suspendira anatomijo Katalonije, celo formalno razglasil neodvisnost.

Puidgemont še ni ponudil jasnega odgovora. (Foto: AP)

V nagovoru parlamentu minuli torek se je zavzel za preložitev razglasitve neodvisnosti Katalonije za nekaj tednov, da bi dali priložnost pogovorom z Madridom, a še isti večer je podpisal deklaracijo o neodvisnosti, kar pa naj bi bilo po navedbah katalonskih oblasti simbolno dejanje.

Jasnemu odgovoru do ponedeljka se je Puigdemont izognil in je namesto tega španskega premierja Mariana Rajoya v pismu pozval k dialogu. Če gre soditi po tem, predsednik Katalonije tudi do današnjega roka ne bo ponudil jasnega odgovora, vprašanje pa je, kakšen bo tokrat odziv Madrida.

V Madridu so napovedali, da so, če se Puigdemont ne bo uklonil, odločeni sprožiti 155. člen ustave. Ta ni bil doslej uporabljen še nikoli, osrednjim oblastem pa v primeru, ko regionalne oblasti kršijo ustavo ali delujejo močno v nasprotju interesov Španije, dopušča prevzem neposrednega nadzora nad Katalonijo, odstavitev katalonske vlade in razpustitev parlamenta ter razpis novih regionalnih volitev.

Kot je zatrdil Puigdemont, se bo na morebitno aktivacijo 155. člena ustave s strani Madrida odzval z bolj formalno deklaracijo o neodvisnosti. Zaenkrat ni povsem jasno, kako in kdaj naj bi prišlo do te deklaracije ter ali jo bo potrdil regionalni parlament. Je pa vrsta katalonskih poslancev, ki zagovarjajo neodvisnost, že javno izrazila željo, da bi o tej deklaraciji glasovali v parlamentu, saj bi ji to dalo dodatno težo.

Vidna članica stranke PDeCat Marta Pascal je povedala, da bo stranka od premierja v primeru aktivacije 155. člena zahtevala neposredno razglasitev neodvisnosti. Tiskovnega predstavnika katalonske vlade Jordija Turulla, je v sredo zvečer po seji vlade dejal, da vlada ne bo popustila pod grožnjami Madrida in se ne bo odpovedala neodvisnosti.

To bi še dodatno zaostrilo najhujšo politično krizo v Španiji v zadnjih desetletjih, ki jo je sprožil prepovedani referendum o neodvisnosti Katalonije. Na njem je 90 odstotkov volivcev glasovalo za samostojnost, čeprav je bila udeležba zgolj 43-odstotna. Na predvečer izteka roka ni bilo videti, da bi bila katera stran pripravljena popustiti. Rajoy je Puigdemonta v sredo pozval k "razumnemu in uravnoteženemu" ravnanju, podpredsednica španske vlade Soraya Saenz de Santamaria pa je ponovila grožnjo z odvzemom avtonomije Kataloniji.