Bo tožilcem v primeru Pistorius uspelo zvišati 'šokantno' nizko kazen?

Bodo tožilci dosegli zvišanje kazni? (Foto: AP)

Južnoafriški tožilci v pritožbi zahtevajo višjo kazen za nekdanjega paraolimpijskega zvezdnika Oscarja Pistoriusa, ki je umoril svoje dekle Reevo Steenkamp.

Na vrhovno sodišče so vložili pritožbo, saj je po njihovem mnenju šestletna zaporna kazen ''šokantno nizka'' in da bi moral dobiti 15 let zapora. Obramba se seveda z odločitvijo sodišča o šestletni kazni strinja.

Pistorius je vseskozi trdil, da je svoje dekle na valentinovo leta 2013 ubil po nesreči, ker jo je zamenjal za vlomilca, a sodišče mu ni verjelo. Nižjestopenjsko sodišče je dosojeno kazen upravičilo glede na stanje in obžalovanje obsojenega.

30-letni Pistorius je v zaporu v Pretorii. Najprej so ga leta 2014 obsodili na petletno zaporno kazen zaradi uboja, leto kasneje so ga spoznali krivega umora. Pistorius je svoje dekle ustrelil kar štirikrat skozi zaprta vrata stranišča.