Bo tudi letošnji Nobelov nagrajenec za literaturo tako razburjal, kot je Bob Dylan?

Nobelovo nagrado za literaturo prejme britanski pisatelj Kazuo Ishiguro, je naznanila Švedska akademija. Sekretarka akademije Sara Danius je dejala, da je Ishiguro v svojih izrazito čustveno nabitih delih razkril brezno, ki se skriva pod našo iluzijo povezanosti s svetom. Nagrado, vredno devet milijonov švedskih kron, mu bodo izročili 10. decembra.

Ishiguro je za britanski BBC že povedal, da je ob novici, da je letošnji Nobelovec za literaturo, osupnil, a mu seveda laska. Ko so ga z BBC poklicali za odziv, ga s Švedske akademije še niso kontaktirali in tako ni bil prepričan, ali je novica sploh resnična. "To je izredna čast, predvsem zato, ker pomeni, da stopam po korakih največjih avtorjev, ki so doslej živeli, kar je izjemna pohvala," je poudaril letošnji nobelovec.

Švedska akademija je med drugim zapisala, da so teme, s katerimi se Ishigura najbolj povezuje, spomin, čas in samoprevare. Njegovo pisanje zaznamuje zadržan izraz, ki je neodvisen od dogajanja, o katerem piše.

Leta 1989 je pisatelj za revijo Bomb Magazine povedal, da ga privlačita predvojni in povojni čas, saj ga zanima, kako so tedaj na udaru vrednote in ideali. Ljudje so se namreč primorani soočiti s tem, da ne morejo več verjeti v ideale, ki so si jih zamislili pred omenjenimi velikimi življenjskimi preizkušnjami. V velik navdih sta mu bila Fjodor Dostojevski in Marcel Proust.

Ishiguro se je rodil v Nagasakiju 8. novembra leta 1954. Njegova družina se je v Anglijo preselila leta 1960, ko je bil star šele pet let. Leta 1978 je diplomiral na Univerzi v Kentu in dve leti za tem magistriral iz kreativnega pisanja na Univerzi East Anglia. Njegova mentorja sta bila Malcolm Bradbury in Angela Carter. Na rodno Japonsko se je vrnil šele, ko je odrasel.

Na podlagi magistrske naloge je nastal njegov kritiško izredno dobro ocenjen literarni prvenec A Pale View of Hills, ki je izšel leta 1982. Tako omenjeni roman kot tudi njegovo drugo delo An Artist of the Floating World (1986) sta postavljena v Nagasaki, nekaj let po koncu druge svetovne vojne.

Med drugim podpisuje dela Ostanki dneva (Cankarjeva založba), Ne zapusti me nikdar (Učila International) in Ko smo bili sirote (Celjska Mohorjeva družba), ki so prevedena tudi v slovenščino. Velja za enega najbolj priznanih sodobnih avtorjev v angleško pišočem svetu.

Za nagrado booker je bil nominiran štirikrat, prejel pa jo je leta 1989 za roman Ostanki dneva. Tako Ostanki dneva kot Ne zapusti me nikdar sta doživeli uspešni filmski priredbi. Prvi v režiji Jamesa Ivoryja z Johnom Haycraftom, Christopherjem Reevom, Anthonyjem Hopkinsom in Emmo Thompson v glavnih vlogah, filmsko priredbo romana Ne zapusti me nikdar pa je režiral Mark Romanek.

Svoj zadnji roman, naslovljen The Buried Giant (Pokopani velikan) je izdal leta 2015. Ta prinaša zgodbo ostarelega para, ki se odpravi na potovanje po angleškem podeželju, v upanju, da se bosta kot starša ponovno povezala z odtujenim sinom. V njem je na ganljiv način opisal, kako se spomin križa s pozabo, zgodovina s sedanjostjo ter fikcija z resničnostjo.

Ishiguro piše tudi scenarije in kratke zgodbe. Njegova dela so prevedena v več kot 40 jezikov.

Leta 2008 ga je revija The Times uvrstila na 32. mesto med 50 največjimi britanskimi avtorji od leta 1945 dalje, leta 1995 je prejel odlikovanje častnik britanskega imperija (OBE).

Lani je Nobelovo nagrado za literaturo prejel ameriški glasbenik Bob Dylan.