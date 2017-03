Bo v primeru zmage Wildersa tudi Nizozemska izstopila iz EU?

Na Nizozemskem potekajo parlamentarne volitve, ki bodo prvi resen preizkus, v katero smer se obrača evropska politika. Javnomnenjske raziskave so pred volitvami kazale, da sta v vodstvu izenačeni stranki premierja Rutteja in skrajnega desničarja Wildersa, katerih mnenji sta se kresali predvsem pri migrantih in spoštovanju nizozemske tradicije in vrednot.