Bo vaš otrok s 1.10.2017 izgubil status študenta?

Vsi dijaki in študenti, ki bodo s 1.10.2017 ostali brez statusa dijaka oziroma študenta si morajo na novo urediti zdravstveno zavarovanje. V kolikor želijo imeti zavarovanje urejeno enako kot do sedaj, ko so bili zavarovani po starših, si morajo urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V nasprotnem primeru se morajo zavedati, da bodo v primeru zdravstvenih težav stroške zdravstvenih storitev krili sami.

Začetek oktobra predstavlja tisti del leta, ko mladi lahko ostanejo brez statusa dijaka ali študenta. V kolikor ostanete brez statusa študenta, si na zavodu za zdravstveno zavarovanje uredite obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije stroškov zdravstvenih storitev v celoti je pomembno, da si nemudoma uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Z urejenim dopolnilnim zavarovanjem, vam ne bo potrebno doplačevati zdravstvenih storitev.

Prav tako morate paziti, da si zdravstveno zavarovanje uredite pravočasno, saj v nasprotnem primeru lahko padete v 3 mesečno čakalno dobo oziroma dobite doplačilo na premijo. Več o 3 mesečni čakalni dobi in doplačilu na premijo si lahko preberete tako, da kliknete TUKAJ .

Opažamo, da se študentje ne zavedajo, da so stroški zdravstvenih storitev lahko enormni. Njihovo prepričanje izhaja iz njihovih izkušenj, saj pri obisku zdravnika vedno pokažejo le zdravstveno izkaznico. Koliko bi za takšno zdravstveno storitev morali plačati, če zdravstvenega zavarovanja ne bi imeli pa ne vedo.

Kot rečeno, je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je mogoče skleniti pri treh zavarovalnicah. Njihovo ponudbo in ugodnosti ob sklenitvi si lahko pogledate, tako, da kliknete TUKAJ .

Naročnik oglasa je E-zavarovanje.