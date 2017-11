FOTO in VIDEO: Oblasti na Baliju odredile evakuacijo za 100.000 ljudi, na letališčih obtičalo več tisoč turistov

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vulkan Agung na indonezijskem otoku Bali, ki je v torek izbruhnil prvič po več kot 50 letih, ne miruje. Indonezijske oblasti so danes razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, okoli 100.000 ljudi, ki živijo v okolici, pa pozvale, naj nemudoma zapustijo domove in se zatečejo na varno.

Črn dim in pepel se iz ognjenika dvigata do 3400 metrov nad njegovim kraterjem, na vrhu vulkana pa se opazi tudi ogenj, zato so območje v krogu deset kilometrov zaprli za javnost.

Oblasti so zaradi povečanja aktivnosti ognjenika sicer izdale opozorilo najvišje stopnje že 22. septembra, v strahu pred izbruhom pa je takrat domove zapustilo več kot 130.000 ljudi. V minulem mesecu so oblasti stopnjo nevarnosti zmanjšale za eno stopnjo, vendar se na svoje domove še vedno ni vrnilo okoli 25.000 prebivalcev.

Geolog Mark Tingay iz Univerze v Adelaidi je za BBC povedal, da je "razvoj dogodkov zelo težko predvideti", oblasti pa so po njegovem mnenju "dobro pripravljene in imajo vse pod kontrolo".

Je za turiste nevarno?

Glavni turistični atrakciji, Kuta in Seminyak, sta od vulkana oddaljeni približno 70 kilometrov. Vseeno pa so zaradi varnosti zaprli letališče Ngurah Rai in odpovedali vse lete, zaradi česar je tam obtičalo več tisoč turistov.

Po podatkih oblasti je bilo do sedaj odpovedanih že 445 letov, brez prevoza pa je ostalo 59.000 potnikov.

Mednarodno letališče na sosednjem otoku Lombok so odprli danes zjutraj, potem ko je bilo zaradi izrednih razmer kratek čas zaprto.

Avstralska vlada potnike poziva k strpnosti in upoštevanju navodil tamkajšnjih oblasti, Kitajska pa svetuje k veliki previdnosti med potovanjem.

Tiskovni predstavnik agencije za naravne nesreče Sutopo Purwo Nugroho je povedal, da v vulkanu poteka podzemni izbruh, do katerega pride, ko magma segreje vodo pod ali na zemeljskem površju.