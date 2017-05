Bodo pepel 'morilca z barja' posuli tam, kjer je zakopal trupla otrok?

Zadnja želja množičnega morilca Iana Bradyja je bila, da ga upepelijo in njegov pepel posujejo po narodnem parku Saddleworth Moor v bližini Manchestra, na mestu, kjer sta s partnerico Myro Hindley zakopala trupla svojih petih žrtev.

Preiskavo o smrti tako imenovanega "morilca z barja" so odprli v torek, dokler ne bo končana, pa mrliški oglednik Christopher Sumner ne želi predati trupla 79-letnega pokojnika. Sumner namreč želi zagotovilo, da Bradyjeve zadnje želje ne bodo upoštevali. "Nimam nobenih zakonskih podlag, na katere bi se lahko skliceval, mislim pa, da bi bilo tako prav," je dejal. "Mislim, da bi bilo tako dejanje žaljivo."

Ko je leta 2002 umrla Hindleyeva, njenega trupla ni želela prevzeti nobena od bližnjih mrtvašnic. Zaporniška administracija je po dolgem trudu 200 milj stran (320 kilometrov) komaj našla mrtvašnico, ki je uredila njen pogreb.

A Bradyjev odvetnik Robin Makin, ki je nekaj ur pred koncem obiskal svojo stranko, da bi se dogovorila o zadnjih željah in pogrebu, je za Daily Mail izjavil: "To ni stvar mrliškega oglednika."

Ian Brady je od leta 1985 prestajal zaporno kazen v psihiatrični bolnišnici. (Foto: AP)

Morilec z barja je umrl v ponedeljek okrog 18. ure v psihiatrični bolnišnici Ashworth za posledicami srčne bolezni in odpovedi ledvic. "Bil je v zadnjih vzdihljajih, šibak, a pripravljen na pogovor. Dogovorila sva se o nekaterih stvareh in razčistila, kakšne so njegove želje," je povedal Makin. Dodal je še, da Ian Stewart-Bradley, kakršno je morilčevo pravo ime, najverjetneje ni imel nobenih dodatnih informacij, ki bi lahko policiste pripeljale do trupla 12-letnega Keitha Bennetta, edine žrtve zloglasnega morilskega para, ki je niso nikoli našli. "Menim, da iz njega ni bilo možno izvleči ničesar koristnega. Če bi lahko izdal karkoli uporabnega, bi to najverjetneje storil že v 80. letih."

Odvetnik John Ainley, ki je zastopal Keithovo mamo Winnie Johnson in še vedno sodeluje s Keithovim bratom Alanom Johnsonom, je dejal, da je Bradyju pisal le dva meseca nazaj in ga prosil, naj mu dovoli obisk, da bi mu vendarle izdal lokacijo dečkovega trupla. A ni prejel nobenega odgovora. "Poskusili bomo ugotoviti, ali so njegovi zastopniki dobili kakršne koli informacije, ki bi nam lahko pomagale najti truplo, a ničesar ne morem reči zagotovo. Vem, da zveni nemogoče, vendar ne bomo nikoli obupali."

Sumner je povedal, da je dobil navodilo za predajo trupla, a dodal: "Najprej želim zagotovilo, da ima oseba, ki bo prevzela truplo, dovoljenje za to. Čustva so močna, sploh pri prebivalcih v okolici Manchestra. Želim obljubo, da pepela gospoda Bradyja ne bodo potresli na območju Saddleworth Moora. Menim, da je to prava in moralna odločitev."

Myra Hinldey je leta 2002 umrla v zaporu, stara 60 let. (Foto: AP)

Martin Bottomley, vodja manchesterskega policijskega oddelka, je povedal, da primer ostaja odprt in da bodo vse morebitne informacije, ki bi jih lahko pripeljale do Keithovega trupla, še vedno preverjali. "Čeprav se je iskalna akcija že zdavnaj končala, primera ne bomo zaprli. Bradyjeva smrt tega ni spremenila."

Telegraph poroča, da je bil Ian Brady že več let prikovan na posteljo, prejemal naj bi paliativno oskrbo. V preteklosti je že večkrat zaprosil, naj mu dovolijo umreti. Vse od leta 1999, ko je začel gladovno stavko, so ga prisilno hranili. Leta 2013 je sprožil pravni postopek za premestitev iz bolnišnice v škotski zapor, a so njegovo prošnjo zavrnili, potem ko je osebje bolnišnice dejalo, da je preveč bolan za premestitev.

Alby Howard-Murphy iz pisarne mrliškega oglednika je dejala, da ni znano, ali je Brady imel kakšne sorodnike.

Leta 1966 so Iana Bradyja in Myro Hindley aretirali in obsodili na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora 12-letnega Johna Kilbridga, 10-letne Lesley Ann Downey in 17-letnega Edwarda Evansa. Kasneje sta priznala še umora 16-letne Pauline Reade in Keitha Bennetta.

Brady, rojen v Glasgowu na Škotskem, je od leta 1985 zaporno kazen prestajal v psihiatrični bolnišnici Ashworth. Njegova zločinska partnerica je umrla v zaporu leta 2002, stara 60 let.