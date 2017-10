Severni del Italije preveč podpira revnejši jug. Bosta Lombardija in Veneto povzročili padec domin?

"Nismo Katalonija," je po uspešno izpeljanem referendumu, na katerem so prebivalci italijanskih dežel Lombardija in Veneto izglasovali zahtevo po več avtonomije, dejal predsednik Lombardije Roberto Maroni. Regiji, ki veljata za najbogatejši v Italiji, sta nezadovoljni z višino davkov, ki ju prispevata v davčno blagajno in trdita, da bogatejši sever države preveč podpira revnejši jug.