Z družino nekoč v talibanskem ujetništvu, zdaj pa je v Kanadi obtožen tudi spolnih napadov

Joshua Boyle, ki je bil s soprogo Caitlan Coleman pet let ujetnik talibanov, je zdaj obtožen več kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešil od prihoda iz ujetništva. Iz Afganistana v Kanado sta se partnerja skupaj s tremi otroki vrnila lani oktobra.

Boylov odvetnik Eric Granger je povedal, da so ga v torek aretirali v kanadski prestolnici Ottawi, poroča CNN. Njegova družina pripora ni komentirala.

Obtožnica nekdanjega ujetnika bremeni kar osem napadov, grožnjo s smrtjo, zavajanje policije in celo dveh spolnih napadov.

Odvetnik je povedal, da se z dokazi o Boylovi krivdi še ni seznanil, kar je po njegovem mnenju "normalno za to zgodnjo stopnjo preiskave."

"Komaj čakamo, da dobimo dokaze v roke, jih preučimo in stranko branimo pred obtožbami," je še povedal Granger in dodal, da je Boyle nedolžen in zgleden državljan brez kriminalne preteklosti.

Joshua Boyle in Caitlan Coleman sta kar pet let preživela med talibani. (Foto: AP)

Ugrabljena in odpeljana v Afganistan

Boyla in takrat nosečo Colemanovo so talibani ugrabili v Afganistanu, ko sta tam potovala. Odpeljali so ju v Pakistan, v zameno za njuno življenje pa so od afganistanske vlade zahtevali, da izpusti njihove teroristične osumljence.

Boyle je razkril, da so talibani posilili njegovo soprogo in umorili njuno hčerko. To naj bi storili, ker Boyle ni želel izpolniti njihovih zahtev. Kakšne so bile te zahteve, sicer ni razkril, še poroča CNN.

Po vrnitvi v Kanado je Boyle povedal, da je njegova družina dobro. Rekel je tudi, da se bo zavzemal za dobre družinske odnose, svojim otrokom pa skušal povrniti del izgubljenega otroštva.

Joshua je bil v preteklosti poročen z žensko, ki je prevzela radikalna islamska prepričanja, njen brat pa je nekdanji zapornik v Guantanamu Omar Khadr. Prav to naj bi bil razlog, da Boyle ni želel v ZDA, ker naj bi se bal, da ga bodo v zvezi s tem zaslišali. Boyle pa je kot razlog navedel slabo zdravstveno stanje enega izmed otrok.