FOTO: Božič v Sveti deželi zasenčile nove napetosti med Izraelci in Palestinci

Procesijo vodi jeruzalemski latinski patriarh Pierbattista Pizzaballa, ki bo kasneje v baziliki Jezusovega rojstva v Betlehemu tudi daroval polnočnico.

Po navedbah izraelskega ministrstva za turizem za božične praznike tudi letos pričakujejo več deset tisoč turistov, za današnji božični večer v Betlehemu so hoteli polno zasedeni. Lastniki trgovin po drugi strani izpostavljajo upad prometa zaradi manjšega obiska, ki ga pripisujejo odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Jeruzalem prizna za glavno mesto Izraela.

Palestinski protesti, ki so sledili odločitvi ameriške administracije, so danes sicer zahtevali že dvanajsto žrtev. To je postal 19-letnik iz Gaze, ki so ga ustrelili že pred dnevi med protestom na izraelski meji, zdaj pa je podlegel poškodbam.

Izrael sicer že dolgo časa vztraja, da je Jeruzalem njegova prestolnica, medtem ko si Palestinci lastijo vzhodni del mesta, kjer se nahajajo vsi glavni sveti kraji, in ga vidijo kot prestolnico svoje bodoče države. Do Trumpove odločitve so se druge države bolj ali manj vzdržale vseh dejanj, s katerimi bi lahko prejudicirale status Jeruzalema, saj naj bi bil ta določen na pogajanjih med sprtima stranema.

Ena osrednjih božičnih maš bo v Vatikanu

V svetu bo sicer ena od osrednjih božičnih maš potekala v vatikanski baziliki svetega Petra, ki jo bo ob 21.30 daroval papež Frančišek.

Tradicionalna polnočnica pa bo tudi v Betlehemu, kamor so se v teh dneh zgrnile množice turistov.

Številne maše in polnočnice pa potekajo tudi po cerkvah v Sloveniji.