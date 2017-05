Brazilija razglasila konec izrednih razmer zaradi zike

Od januarja do aprila so zabeležili le 7911 novih obolenj, v primerjavi s 170.000 primeri v enakem obdobju lani, je sporočilo brazilsko zdravstveno ministrstvo. Število novih obolenj zaradi virusa zika se je v Braziliji zmanjšalo za 95 odstotkov. Prav tako se je primerljivo zmanjšalo tudi število novorojenčkov z možganskimi okvarami.



Vlada pa se bo še naprej borila proti temu virusu, med drugim bodo spodbujali raziskovanje in še naprej oskrbovali žrtve virusa.



Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je že novembra lani razglasila konec globalne nevarnosti pred virusom zika, saj je mednarodna skupnost vzpostavila robusten odziv na širjenje tega virusa.

Virus naj bi povzročal mikrocefalijo. (Foto: AP)

Virus, ki ga prenašajo komarji, lahko povzroči resne nevrološke probleme, zlasti pri še nerojenih otrocih. Virus naj bi bil tako odgovoren za povzročanje mikrocefalije, bolezni, zaradi katere se otrok rodi z nenormalno majhno glavo in posledično številnimi motnjami. Virus se lahko prenaša tudi s spolnimi odnosi.



Najbolj prizadeta je bila Brazilija, kjer se je z ziko okužilo več kot 1,5 milijona ljudi, več kot tisoč otrok pa se je rodilo z mikrocefalijo.



Brazilci se sicer soočajo z izbruhom rumene mrzlice, ki je v zadnjih mesecih terjala že 200 življenj. Rumena mrzlica je huda tropska virusna bolezen, prenašalci pa so komarji. Okužba obolelemu povzroča bolečine, drgetanje in bruhanje, v hujših primerih se lahko konča tudi s smrtjo, saj povzroča težko okvaro jeter in ledvic.