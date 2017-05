Brazilija z dežja pod kap: je novi predsednik še slabši od odstavljene predsednice?

Je novi brazilski predsednik še bolj skorumpiran? (Foto: AP)

Novega predsednika Michela Temerja je posnel direktor velikega mesnega podjetja Joesley Batista. Na njem Temer jasno in glasno podpira podkupnino za nekdanjega predsednika spodnjega doma brazilskega kongresa Eudarda Cunho. Tega so zaprli za 15 let zaradi korupcije in pranja denarja, pred tem pa je vodil prizadevanja za odstavitev predsednice Dilme Rousseff.

Odstavljena predsednica Dilma Rousseff. (Foto: AP)

Predsednica je bila formalno odstavljena zaradi nepravilnosti pri sprejemanju proračuna, toda tisti, ki so jo odstavljali, so, kot kaže, veliko hujši. Temer je bil podpredsedniški kandidat z Rousseffovo na listi Delavske stranke leta 2014, ko so se je znebili, pa je napredoval do predsednika. Tožilstvo ga sedaj preganja med drugim zaradi poskusa oviranja preiskave korupcije, povezane z državnim naftnim podjetjem Petrobras.

To podjetje je priljubljeni šparovček za skorumpirane brazilske politike, ki vanj mečejo državni denar, potem pa si sami še odrežejo zajetne kose pogače. Temer naj bi pospravil tudi 350.000 dolarjev nezakonito zbranih sredstev za politično kampanjo Delavske stranke, vzel naj bi za 1,5 milijona dolarjev podkupnin, seznam grehov, ki mu jih očita tožilstvo, pa se nadaljuje.

Temer trdi, da je posnetek prirejen

Temer je v soboto opravil novinarsko konferenco, na kateri je zatrdil, da je posnetek prirejen, in zahteval, da vrhovno sodišče države zaustavi preiskavo proti njemu, dokler strokovnjaki ne ugotovijo pristnost posnetka. To je trdil tudi eden od brazilskih časopisov, vendar pa je za Temerja prepozno. Proti njemu se je obrnil medijski velikan Globo, ki ga je doslej podpiral zaradi napovedane pokojninske in druge reforme za izhod države iz hude recesije, potapljajočo ladjo pa so pregovorno že začele zapuščati podgane.

Vodstva strank v njegovi koaliciji sestankujejo glede morebitnega izstopa, kar je v petek že izvedla socialistična stranka, ki je iz koalicije potegnila sedem senatorjev in 35 poslancev. Vrhovno sodišče je bilo tisto, ki je objavilo obtožnico proti njemu, in Temerja glede zaustavitve preiskave ne namerava uslišati.

Temer bo, kot kaže, kmalu vzel isto zdravilo kot Rousseffova. Tožilstvo mora za odstavitev predati obtožnico spodnjemu domu kongresa, ki jo mora potrditi z dvotretjinsko večino. Ko se bo to zgodilo, bo Temerjev predsedniški mandat na hladnem za 180 dni, v tem času pa se bo za glasovanje o odstavitvi ogreval senat.