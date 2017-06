Breivik se bo pritožil na Evropsko sodišče za človekove pravice

Norveški neonacist Anders Behring Breivik se pritožuje nad razmerami v zaporu. (Foto: AP)

Norveški neonacist Anders Behring Breivik, ki je leta 2011 ubil 77 ljudi, je napovedal, da se bo zaradi nečloveških razmer v zaporu, kjer prestaja kazen, obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice. Norveško vrhovno sodišče je namreč zavrnilo obravnavo njegove pritožbe.

Potem ko je marca norveško prizivno sodišče odločilo, da Breiviku v zaporu z osamitvijo niso kršili človekovih pravic, se je pritožil na vrhovno sodišče. To najvišje sodišče v državi je obravnavo pritožbe zavrnilo, s tem pa je ta desničarski terorist na Norveškem izkoristil vsa pravna sredstva.

Vrhovno sodišče je v sporočilu danes pojasnilo, da so pritožbo zavrnili, ker "noben element v njegovi pritožbi nima možnosti za zmago na vrhovnem sodišču".

Njegov odvetnik Oystein Storrvik je povedal, da se bodo čim prej obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu in da so bili ves čas pripravljeni na možnost, da na norveških sodiščih s pritožbo ne bodo uspešni. Breivik trdi, da so mu kršene človekove pravice, ker je v zaporu izoliran od drugih zapornikov.

Sedaj 38-letni Breivik ima v zaporu tri celice, v katerih lahko igra video igrice in gleda televizijo - na dveh televizorjih. Ima tudi računalnik brez internetne povezave, orodje za telovadbo, knjige in časopise. Kljub temu udobju je okrožno sodišče v Oslu lani ocenilo, da zaradi osamitve država z njim ravna nečloveško in ponižujoče. Prizivno sodišče nato marca letos tej sodbi ni pritrdilo.

Breivik je julija 2011 ustrelil 69 ljudi, večinoma najstnikov, ki so bili zbrani na kampu laburistične mladine na otočku Utoya, še pred tem pa je v bombnem napadu pred vladnim poslopjem v Oslu ubil osem ljudi. Kot je dejal, je žrtve ubil, ker so zagovarjale večkulturno družbo.

Leta 2012 so ga obsodili na 21 let zapora, kazen pa bodo lahko podaljševali, dokler bo veljal za nevarnega.