Britanci glasno sporočajo Špancem in EU: Gibraltar ni naprodaj

Velika Britanija in Španija sta zaradi Gibraltarja v sporu že okoli 300 let. (Foto: Thinkstock)

Britanski zunanji minister Boris Johnson je danes poudaril, da Gibraltar v pogajanjih o brexitu "ne bo poceni prodan". "Gibraltar ni naprodaj. Z Gibraltarjem ni mogoče trgovati. Gibraltar ne bo poceni prodan," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zapisal za Sunday Telegraph. Podobno je kasneje povedala tudi premierka Theresa May.

S tem sta se odzvala na predlog EU v smernicah za pogajanja z Veliko Britanijo, ki pravi, da po izstopu Združenega kraljestva iz EU noben sporazum med unijo in Veliko Britanijo ne bo mogel veljati za britansko ozemlje Gibraltar brez dogovora med Španijo in Veliko Britanijo.

To po ocenah gibraltarske opozicije, ki se boji španske prevlade nad tem območjem, pomeni, da bi Madrid lahko izključil Gibraltar iz trgovinskih sporazumov, ki jih bo Velika Britanija dogovorila z EU.

Johnson vztraja, da politika britanske vlade do Gibraltarja "ostaja nespremenjena in odločna". "Suverenosti Gibraltarja se ne more spreminjati brez privolitve Velike Britanije in prebivalcev Gibraltarja," je pojasnil.

Velika Britanija tudi ob brexitu ostaja trdno zavezana podpori Gibraltarju, tamkajšnjim prebivalcem in tamkajšnjemu gospodarstvu, pravi britanska vlada. (Foto: Thinkstock)

Premierka Theresa May je v današnjem telefonskem pogovoru z glavnim ministrom Gibraltarja Fabianom Picardom prav tako vztrajala, da ne bo "nikoli" dovolila, da se Gibraltar izmuzne britanskemu nadzoru brez privolitve tamkajšnjih prebivalcev. "Nikoli ne bomo pristali na to, da bi prebivalci Gibraltarja prešli pod nadzor druge države proti svoji svobodno in demokratično izraženi volji," je dejala.

"Velika Britanija ostaja trdno zavezana podpori Gibraltarju, tamkajšnjim prebivalcem in tamkajšnjemu gospodarstvu," je še dodala v pogovoru, ki so ga kasneje prepisanega objavili v njenem uradu na Downing Streetu.

Že 300 let v sporu zaradi koščka skalnatega ozemlja

London in Madrid sta v sporu zaradi koščka skalnatega ozemlja na skrajnem južnem delu Iberskega polotoka, kjer živi okoli 33.000 ljudi, že 300 let. Britanci so Gibraltar zasedli leta 1704, Španci pa ga želijo nazaj. "Status Gibraltarja je nespremenjen od leta 1713. Ni bilo nobene spremembe, ko se je Velika Britanija pridružila skupnemu evropskemu trgu leta 1973 in Španija takrat še ni bila članica. Zato ne bi smelo biti sprememb niti danes," je izpostavil Johnson.

Španija sicer predlaga, da bi Gibraltar po brexitu ostal del EU v zameno za deljeno suverenost nad ozemljem z Veliko Britanijo.

Gibraltar velja za čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Leži v jugozahodni Evropi na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka in ima že od nekdaj velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Severnoatlantski ocean in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko.

Veliko Britanijo bi rada zapustila Škotska

Veliko Britanijo pa bi rada zapustila Škotska, ki je pred dnevi naslovila na London uradno prošnjo glede referenduma o neodvisnosti. Španija, ki je napovedovala uporabo veta na morebiten poskus Škotske, da se pridruži EU kot samostojna članica, pa se je temu zdaj očitno odpovedala.

Španski zunanji minister Alfonso Dastis je za časnik El Pais po navedbah agencije Reuters povedal, da še vedno nasprotujejo samostojnosti Škotske, o konkretnih ukrepih proti temu pa ni želel več govoriti. Kot je dejal, bo Škotska v vsakem primeru zapustila EU skupaj z Veliko Britanijo, za "ostalo pa bomo še videli". "Kateri koli del Združenega kraljestva, ki postane država in se želi pridružiti EU, bo moral vložiti prošnjo in izvesti predpisane korake," je dejal.