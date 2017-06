Britanci na volitve: zmaga se obeta Mayevi

Kako prepričljiva bo zmaga Mayjeve? (Foto: AP)

V Veliki Britaniji bodo danes predčasne parlamentarne volitve, na katerih bodo Britanci izbirali svoje predstavnike v 650-članskem spodnjem domu parlamenta. Zmaga se obeta konservativcem premierke Therese May, a glede na ankete ta ne bo tako prepričljiva, kot je ob sklicu predčasnih volitev upala Mayeva.

Konservativci imajo v spodnjem domu parlamenta trenutno 330 sedežev in večino 17 sedežev. Pričakovali so, da bodo z volitvami to večino povečali na od 50 do 80 poslancev in se bodo zaradi močnejše pozicije v parlamentu lažje pogajali z EU o izstopu iz povezave.

Sredi aprila so konservativci v javnomnenjskih anketah pred laburisti vodili celo 22 odstotnih točk. A po predstavitvi volilnih programov konec maja je njihova prednost v anketah začela kopneti in glede na anketo inštituta Survation je dva dneva pred volitvami znašala le malo več kot odstotek.

Med razlogi za upad podpore konservativcem mediji omenjajo napoved Mayeve, da bodo nekateri starejši za svojo zdravstveno oskrbo plačevali več. Mayeva se sicer med drugim zavzema za popolen izstop iz EU, med tem ko laburisti želijo novo pogodbo o trgovanju.

Analitiki opozarjajo, da zaradi večinskega volilnega sistema javnomnenjskih raziskav ne bi smeli jemati kot napovedi, temveč bolj kot podobo razpoloženja volivcev. Stolčke v 650-članskem spodnjem domu parlamenta namreč zasedejo tisti, ki zmagajo v enem od 650 okrožij na Otoku.

Od tega sistema imajo največ koristi velike stranke, manjše pa le, če so zelo vplivne na določenem območju, kot recimo Škotska nacionalna stranka na Škotskem.

Volišča na Otoku bodo odprta od 7. do 22. ure po krajevnem času (8. do 23. po srednjeevropskem), prve ocene izidov pa naj bi objavili kmalu po zaprtju volišč. Prve izide je pričakovati v petek zgodaj zjutraj.