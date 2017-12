Britanska kraljica v božični poslanici izpostavlja identiteti Londona in Manchestra

Britanska kraljica Elizabeta II. v tradicionalni božični poslanici izpostavlja "močni identiteti" Londona in Manchestra, mest, ki sta bili letos skupno trikrat tarča teroristov.

"Na ta božič razmišljam o Londonu in Manchestru, katerih močni identiteti sta v minulih 12 mesecih izstopali v luči strašnih napadov," v nagovoru poudarja kraljica.

Marca je v Londonu napadalec pred britanskim parlamentom povozil več ljudi, nato pa še zabodel policista. Umrlo je pet ljudi. Junija so trije moški z vozilom zapeljali v pešce in z noži napadli mimoidoče. Ubili so osem ljudi. Odgovornost za oba napada je prevzela Islamska država. Skrajna skupina je prevzela tudi odgovornost za majsko eksplozijo po koncertu ameriške pop pevke Ariane Grande v Manchestru, v kateri je bilo ubitih 22 ljudi.

Britanska kraljica Elizabeta II. v Buckinghamski palači, obdana s fotografijami pravnukov Georgea in Charlotte. (Foto: AP)

Obdana s fotografijami pravnukov Georgea in Charlotte v Buckinghamski palači kraljica v posnetku izpostavlja pomen doma, ki ga po njenih besedah povezujemo s toplino, domačnostjo in ljubeznijo. "Privlačnost doma je povezana z brezčasno preprostostjo," meni po poročanju britanskega BBC.

Princu Philipu zahvala tudi za 'izviren smisel za humor'

Kraljica je izkazala tudi osebni poklon soprogu princu Philipu, ki se je letos upokojil, je razvidno iz objavljenih izsekov vnaprej posnetega televizijskega nagovora.

Kraljica Elizabeta II. in princ Philip (Foto: AP)

Konec novembra sta Elizabeta in njen soprog princ Philip praznovala 70. obletnico poroke, kraljica pa je v preteklosti že javno izpostavila moč in oporo, ki ji ju daje soprog. V tokratni poslanici mu namenja posebno mesto ter se mu je posebej zahvalila za "podporo in izviren smisel za humor".

"Vem, da bosta njegova podpora in izviren smisel za humor ostala močna kot vedno, ko bova za božič z družino, in veselim se, da bomo prihodnje leto v njej pozdravili nove člane," je dejala kraljica.

Na posestvu Sandringham v Norfolku, kjer člani kraljeve družine tradicionalno preživljajo zimski oddih, so se kraljici in princu Philipu na božič med drugim pridružili princ William s soprogo Kate, princ Charles in princ Edward ter princesi Anne in Beatrice. Pridružila sta se jim tudi princ Harry in njegova zaročenka Meghan Markle, ki bo božič s kraljevo družino preživela kot prva zaročenka doslej. Z njimi se je dopoldne udeležila tudi božične maše, po kateri so pozdravili okoli 200 ljudi, ki so se zbrali pred tamkajšnjo cerkvijo.

Tudi Meghan Markle in princ Harry sta se udeležila božične maše. (Foto: AP)

Skladno s tradicijo si bo družina izmenjala božična darila, dan po božiču pa sledi tradicionalni lov, ki se ga bo morala zelo verjetno udeležiti tudi Harryjeva zaročenka, ki sicer slovi kot ljubiteljica živali.