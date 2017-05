Britanska policija objavila posnetke Salmana Abedija, ki so nastali v noči, ko se je razstrelil

Britanska policija je v javnost posredovala fotografiji 22-letnega samomorilskega napadalca Salmana Abedija, ki so ju varnostne kamere posnele v noči, ko se je razstrelil na koncertu pevke Ariane Grande v dvorani Manchester Arena.

Na njih je Abedi z očali, sivorjavo kapo, črno bundo ter modrimi hlačami, najverjetneje kavbojkami. Jasno so vidne tudi naramnice nahrbtnika, v katerem je prinesel bombo na prizorišče, kjer se je razstrelil in ubil 22 ljudi ter jih poškodoval več kot sto.

Kdaj in kje so posnetki nastali, še ni znano, je pa policija javnost pozvala, naj jim pomaga z informacijami, kje se je Abedi gibal pred napadom. Kot so pojasnili, vedo, da je bil v najetem stanovanju v središču mesta in se od tam nato odpravil proti manchestrski Areni, kjer je potekal koncert. "To stanovanje je zelo pomembno, saj naj bi bila tam do konca sestavljena bomba, ki je bila uporabljena v napadu," so sporočili.

22-letni Salman Abedi je bil pred napadom v najetem stanovanju v središču mesta, nato se je odpravil proti manchestrski Areni, kjer je potekal koncert. (Foto: AP)

Na primeru dela kar tisoč ljudi

Sicer pa je policija sporočila, da preiskava dobro napreduje, s primerom se ukvarja okoli tisoč ljudi. Izvedli so 14 hišnih preiskav in aretirali 13 ljudi v Greater Manchestru, Warwickshireu in Merseysideu, a so žensko in 16-letnika že izpustili. 11 osumljencev ostaja v pridržanju.

"Preiskava teče in ne nameravamo se ustaviti. Naše prioritete so ugotoviti, kaj je pripeljalo do tega groznega dogodka in ali je bilo v načrtovanje vpletenih več ljudi," sta v skupni izjavi sporočila preiskovalec Ian Hopkins in Neil Basu iz protiteroristične enote.

Medtem pa detektivi skušajo ugotoviti, kje je bil Abedi, sicer britanski državljan libijskega porekla, zadnje štiri dni pred napadom. Znano je, da se je vrnil v Veliko Britanijo 18. maja. V Manchester je prišel z letalom iz Libije preko Istanbula in Düsseldorfa. 22. maja pa se je razstrelil.

Takole so policisti varovali koncert skupine The Courteeners. (Foto: AP)

Velika Britanija znižala stopnjo ogroženosti

Britanska premierka Theresa May je v soboto sporočila, da je Velika Britanija znižala raven teroristične ogroženosti iz najvišje, kritične, na resno. Sprememba pomeni, da je teroristični napad zelo verjeten, ni pa pričakovan v neposredni prihodnosti.

Po napadu je policiji na pomoč pri varovanju priskočila vojska, ki pa se bo umaknila v ponedeljek zvečer, ko se bo na Otoku končal podaljšan praznični vikend. V teh dneh namreč po državi poteka večje število javnih dogodkov, na katerih veljajo okrepljeni varnostni ukrepi. Na stotine policistov je tako varovalo sobotni koncert skupine The Courteeners na Old Traffordu, ki se ga je udeležilo okoli 50.000 ljudi. To je bil prvi večji glasbeni dogodek po ponedeljkovem napadu. Danes bo po ulicah Manchestra potekal tek, ki se ga prav tako udeležilo na tisoče ljudi.

Kot je znano, je v ponedeljkovem napadu v Manchestru umrlo 22 ljudi, od tega sedem otrok, mlajših od 18 let, 116 pa je bilo ranjenih. V bolnišnicah naj bi bilo še vedno več kot 60 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Islamska država.