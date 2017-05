Britanska policija ljudi opogumlja, naj gredo na tekme, koncerte in druge prireditve, saj je za varnost poskrbljeno

Britanska policija je sporočila, da je v povezavi s ponedeljkovim terorističnim napadom v Manchestru danes aretirala še dve osebi. Gre za moška, stara 20 in 22 let, do katerih je po poročanju BBC-ja prišla, ko je izvedla nadzorovano eksplozijo v stanovanju na območju Cheetham Hill.

Po napadu, v katerem je samomorilec ubil 22 ljudi, je tako trenutno skupno v priporu že 11 osumljencev, starih od 18 do 44 let. Med drugim so v Libiji pridržali tudi očeta in brata 22-letnega Salmana Abedija, ki se je v ponedeljek po koncertu glasbenice Ariane Grande razstrelil v manchestrski Areni.

Odgovornost za napad, v katerem je umrlo 22 ljudi, je prevzela džihadistična skupina Islamska država. (Foto: AP)

Policija poostruje varovanje in ljudem zagotavlja: Lahko greste ven

Vodja britanske protiteroristične policije Mark Rowley je v petek sporočil, da so dosegli velik napredek v preiskavi in da je policija opravila "pomembne aretacije in odkritja". "Veseli smo, ker imamo nekatere glavne igralce, ki so nas skrbeli, toda še vedno je treba narediti nekaj več," je dejal.

Hkrati je ljudi pozval, naj zaradi napada nikar ne spreminjajo svojih načrtov, naj gredo ven in uživajo, kot so to počeli pred napadom. Policisti so namreč preverili varnost na več kot 1300 dogodkih po državi in jo med drugim poostrili na nogometnih tekmah na Wembleyu in Hampden parku, finalu ragbija v Twickenhamu ter na velikem manchesterskem teku.

"Lahko ste 100-odstotno prepričani, da delamo vse, kar je v naši moči, da vas zaščitimo. Na kakršenkoli dogodek se odpravljate – naj bo to nakupovanje, športna prireditev ali koncert, vas spodbujam, da pojdite. Opazili boste večje število policistov – nekateri bodo oboroženi, drugi ne. Tam bodo, da vas zaščitijo," je še dejal po poročanju BBC-ja.

Dodatno varovanje bo izvajalo okoli tisoč oboroženih policistov, med drugim jih bo več tudi pred Buckinghamsko palačo in Parlamentom.

Britanska policija pravi, da dela vse, kar je v njeni moči, da zaščiti ljudi. (Foto: AP)

Kot je znano, je v ponedeljkovem napadu v Manchestru umrlo 22 ljudi, od tega sedem otrok, mlajših od 18 let, 116 pa je bilo ranjenih. Številni so še vedno v bolnišnici, nekateri tudi v kritičnem stanju. Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Islamska država.