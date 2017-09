VIDEO: Nadzorne kamere razkrivajo: Osumljeni napada v Londonu se pred tem z nakupovalno vrečko brezskrbno sprehaja po ulici

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Britanska policija je v povezavi s petkovim napadom na podzemni železnici Parsons Green, v katerem je bilo poškodovanih 30 ljudi, aretirala še drugega moškega.

21-letnika so v soboto, okoli 23.50 po lokalnem času, prijeli v zahodnem predelu Londona Hounslow, poroča Sky News. Trenutno je na policijski postaji v južnem Londonu.

V javnosti je zaokrožil tudi posnetek, ki so ga posnele nadzorne kamere in na katerem je najverjetneje eden od osumljencev. Moški se dobro uro in pol pred napadom sprehodi po eni od londonskih ulic, z enako nakupovalno vrečko, kot tisto, v kateri je bila bomba.

Že v soboto je policija na območju Dovra prijela 18-letnega moškega, izpraznila pa je tudi hišo v mestu Sunbury.

Predstavnik metropolitanske policije Neil Basu je povedal, da gre za "pomembno" aretacijo, več informacij pa zaradi interesa preiskave ni želel razkriti. Londončane je pozval, naj "ostanejo pozorni".

Glede hiše, ki jo je preiskala policija, Sky News poroča, da pripada uglednemu britanskemu zakonskemu paru, ki se ukvarja z rejništvom in je v zadnjih letih nudil začasni dom številnim mladoletnim prebežnikom, za kar je v preteklosti prejel tudi častno nagrado. 88-letni Ronald Jones in njegova 71-letna soproga Penelope sta v skoraj 40 letih nudila dom kar 268 otrokom. Sosedje ju opisujejo kot "čudovita človeka", ki sta k sebi sprejela tudi po sedem otrok hkrati.

Policija je po napadu prijela že dva osuljenca. (Foto: AP)

V Veliki Britaniji znižali stopnjo ogroženosti zaradi terorizma

So pa v Veliki Britaniji v nedeljo znižali stopnjo ogroženosti z najvišje kritične na nižjo resno stopnjo, so sporočili z britanskega notranjega ministrstva. Stopnjo ogroženosti so zvišali na kritično v petek.

Za znižanje stopnje se je odločil Center za analizo terorizma, ki preverja stopnjo ogroženosti države.

Kritično stanje ogroženosti so v Veliki Britaniji nazadnje razglasili po samomorilskem napadu na koncertu v mestu Manchester, ki je zahteval 22 življenj in poškodoval 250 ljudi.

Resna stopnja ogroženosti še vedno pomeni, da je nov napad zelo verjeten. Notranja ministrica Amber Rudd je državljane pozvala, naj bodo pazljivi.

Vojaki, ki so od razglasitve kritičnega stanja varovali ključne državne objekte, se bodo v prihodnjih dneh vrnili na svoje prejšnje položaje.

Spomnimo

Kot je znano, je bomba v vagonu podzemne železnice na postaji Parsons Green eksplodirala v petek v času jutranje prometne konice, potniki v bližini pa so utrpeli opekline. Poleg tega je eksplozija povzročila paničen beg prisotnih, pri čemer je prav tako nekaj ljudi utrpelo poškodbe. Skupaj je bilo po zadnjih podatkih ranjenih 30 ljudi.

Večina jih je sicer utrpela lažje poškodbe, v bolnišnici pa zaenkrat ostajajo še tri osebe.

Kot še poroča BBC, se zdi, da bomba ni povsem ekplodirala. V kolikor bi eksploziv deloval, kot je bilo namenjeno, bi bila ekplozija namreč veliko večja.

Gre za peti teroristični napad v Veliki Britaniji letos, odgovornost zanj pa je prevzela skrajna skupina Islamska država. Njihove vpletenosti pa Ruddova ni mogla potrditi. Dejala je, da je neizogibno, da bo IS prevzemala odgovornost tudi za tiste napade, ki jih ni izvedla. Kot je glede tega dejal tudi vodja protiteroristične policije Mark Rowley, IS sicer "rutinsko" prevzema odgovornost za napade, "ne glede na to, ali je imela kakršen koli prehodni stik z vpletenimi posamezniki".