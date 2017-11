Britanskega politika, odstavljenega zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, našli mrtvega

Britanskega politika Carla Sargeanta so danes našli mrtvega le nekaj dni po tem, ko so ga odstavili zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju. Po poročanju britanskega BBC je storil samomor.

To je bil še en primer v okviru več obtožb o spolnem nadlegovanju v britanski politiki.

Sargeanta so s položaja ministra za skupnosti in otroke v regionalni vladi Walesa odstavili minuli petek, začasno pa so ga tudi izključili iz opozicijske laburistične stranke, ki je tudi uvedla preiskavo proti njemu zaradi obtožb več žensk zaradi spolnega nadlegovanja.

Carl Sargeant je obtožbe o spolnem nadlegovanju zanikal. (Foto: AP)

Sam je obtožbe zanikal in zahteval neodvisno preiskavo, da bi oprali njegovo ime.

Tako njegovi domači kot tudi vodja laburistov Jeremy Corbyn ter oblasti v Walesu so ob smrti 49-letnika danes izrazili pretresenost in užaloščenost. V znak spoštovanja je danes delo prekinil velški parlament.

Sargeant je bil poročen in ima dva otroka.

Policija je sporočila, da so jih dopoldne poklicali, ko so na domu politika našli truplo. Dodali so, da njegova smrt ni sumljiva in da so primer predali mrliškemu ogledniku.

Sargeant je eden od številnih britanskih politikov, ki se zadnje tedne soočajo z obtožbami o spolnem nadlegovanju oziroma neprimernem obnašanju, ki sega vse od neprimernih opazk do posilstev.

Zato so se voditelji najpomembnejših britanskih parlamentarnih strank v ponedeljek dogovorili o vzpostavitvi novih postopkov in okrepitvi ukrepov v boju proti spolnemu nadlegovanju ter zlorabi oblasti. Med drugim so se dogovorili za enoten pritožbeni postopek za žrtve spolnih napadov. Omogočili jim bodo tudi telefonsko svetovanje ter neposredni stik z ustreznim sogovornikom.

Zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju je minuli teden odstopil britanski obrambni minister Michael Fallon, primere štirih poslancev konservativne stranke pa preiskujejo v stranki.

Enega poslanca so suspendirali tudi laburisti, v soboto pa je zaradi obtožb odstopil minister v škotski regionalni vladi, pristojen za varstvo in zaščito otrok, Mark McDonald.

Pod drobnogledom je tudi podpredsednik britanske vlade Damian Green, ki očitke zanika.