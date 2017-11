Britanski obrambni minister odstopil zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju

Britanski minister za obrambo Michael Fallon je odstopil po odmevnih obtožbah o spolnem nadlegovanju.

Britanski minister za obrambo Michael Fallon je odstopil po odmevnih obtožbah o spolnem nadlegovanju. (Foto: AP)

"V preteklih dneh so se pojavile številne obtožbe o obnašanju poslancev, tudi glede nekaterih mojih dejanj. Mnoge od njih so bile napačne, a sprejemam, da v preteklosti nisem zadostil visokim standardom, ki jih zahtevamo od oboroženih sil, ki jih imam čast predstavljati," je zapisal v pismu britanski premierki Theresi May. Pretehtal je svoj položaj in se odločil za odstop z ministrskega položaja. Ostaja pa član parlamenta.

Fallon se je v tem tednu že opravičil za incident iz leta 2002. Takrat je med novinarsko konferenco na koleno novinarke večkrat položil roko, a glede tega ni bila uvedena preiskava.

Mayeva se je že odzvala na odstop. Fallonu se je zahvalila za dolgo in impresivno ministrsko kariero. "Cenim, kako ste razmišljali o svojem položaju, in poseben vzor, ki ga želite postaviti vojakom, ženskam in drugim," je zapisala v pismu.

Predsednica britanske vlade je še pozvala, naj se pravila glede obnašanja poslancev po številnih obtožbah o spolnem nadlegovanju v parlamentu poostrijo.

Veliko Britanijo te dni pretresa poročanje medijev o spolnem nadlegovanju med britanskimi poslanci in njihovimi uslužbenci. Mayeva je v začetku tedna že izrazila zaskrbljenost nad poročili, vendar ni mogla vnaprej govoriti o obtožbah ali preiskavah, ki še niso prišle na dan.

Skupina članic britanske opozicijske laburistične stranke je medtem že vzpostavila spletno stran, na kateri poziva člane in članice stranke, ki so bili žrtve spolnega nadlegovanja v stranki, da anonimno objavijo svoje zgodbe in tako popravijo kulturo v stranki.