ANIMACIJA: Britansko otočje v pričakovanju Ophelie: na Irskem zaprli šole, vojska v pripravljenosti

Na Irskem so izdali rdeče opozorilo za vso državo. Tam so zato danes zaprli vse šole in univerze, saj pričakujejo "nasilne in uničujoče" sunke vetra. Ophelia naj bi bila namreč najbolj močno neurje v zadnjega pol stoletja na Irskem.

Irski premier Leo Varadkar je sporočil, da so na območja, kjer pričakujejo, da bo orkan "udaril" najmočneje, poslali vojaške enote. Neurje bi lahko povzročilo prekinitve električne energije in precej škode, v priobalnih krajih pričakujejo velike valove. Moten bo tudi potniški promet.

Tudi britanske oblasti so izdale opozorilo o "možni nevarnosti za ljudi" zaradi orkana Ophelia, ki se britanskemu otočju približuje z vetrovi, ki dosegajo 130 kilometrov na uro. Oranžno opozorilo velja za Severno Irsko, kjer so danes iz previdnostnih razlogov zaprte šole.

Orkan naj bi po napovedih vremenoslovcev oslabel v nevihto, ko bo dosegel Veliko Britanijo. Drugod na Otoku naj bi Ophelio občutili predvsem kot zelo vetrovno vreme.