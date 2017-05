British Airways upa na čim prejšnjo normalizacijo poletov, a težave bodo verjetno trajale še nekaj dni

Britanska letalska družba British Airways, ki je morala zaradi velikega izpada informacijskega sistema odpovedati vse sobotne polete iz londonskih letališč Gatwick in Heathrow, je izrazila upanje, da bodo poleti iz Gatwicka še danes potekali po normalnem urniku, na Heathrowu pa da jim bo to uspelo "v večini".

Nekaj težav bo zagotovo še, je v današnjem opravičilu za sobotno zmedo sporočilo podjetje. Potnike so še pozvali, naj se ne odpravljajo na letališče, če nimajo potrjene rezervacije poleta.

Prazni check-in pulti družbe British Airways na letališču Gatwick. (Foto: AP)

Dokazov, da je šlo za kibernetični napad, nimajo

Za zdaj ne kaže, da bi bila napaka posledica kakega kibernetičnega napada, vseeno pa je to povzročilo veliko zmedo med potniki te letalske družbe in izpad številnih poletov.

Kot je sporočil prvi mož letalske družbe Alex Cruz, jim je izpad informacijskega sistema povzročil težave po vsem svetu. "Vsa naša prijavna mesta in operacijski sistemi so bili prizadeti," je povedal. Zatrdil je tudi, da nimajo "nobenega dokaza o kibernetičnem napadu".

Izpad sistema se je sicer zgodil na zelo prometen dan pred tridnevnim koncem tedna in začetkom šolskih počitnic. Težave so občutili po vseh britanskih letališčih, pa tudi v Evropi, od Rima, Malage do Pariza.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo odpravljanje posledic sesutja informacijskega sistema trajalo še nekaj časa. Težave v letalskem prometu bodo verjetno trajale še nekaj dni, čeprav bi lahko hitro odpravili napake, kar je sicer malo verjetno, je opozoril strokovnjak za IT-področje John Strickland.

Obtičani potniki na letališču Heathrow. (Foto: AP)

British Airways je sicer težave s svojim informacijskim sistemom imel že julija in septembra lani, vendar so bile tiste težave v primerjavi s tokratnimi praktično zanemarljive. Tokrat je bilo prizadetih več tisoč potnikov, ki se niso mogli prijaviti na svoj let, prav tako pa so na tleh ostala številna letala.

Britanska letalska družba bo morala vsem prizadetim plačati tudi odškodnino, ki bo verjetno večmilijonska.