Bruseljska konferenca v senci 'grozljivega' kemičnega napada v Siriji: umrlo je 58 ljudi, od tega 11 otrok

Okoli 70 držav in organizacij bo v Bruslju drugi dan razpravljalo o humanitarni pomoči Siriji in regiji, podpori pogajanjem o politični rešitvi pod okriljem Združenih narodov in obdobju po koncu vojne. Udeleženci bodo pregledali uresničevanje dosedanjih humanitarnih zavez, pričakujejo tudi dodatne finančne prispevke.

Prvi dan bruseljske konference, ki je bil osredotočen na tematski razpravi o humanitarnih razmerah in vplivu sirske krize na regijo, je v torek minil v senci kemičnega napada v Siriji, ki sta ga EU in ZN označila za "grozljivega". Prav zaradi tega napada se bo danes na nujni seji sestal Varnostni svet Združenih narodov.

Osrednji del bruseljske konference je na vrsti danes. Med najvišjimi gosti so generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter premierja Jordanije in Libanona, sicer pa bode v oči, da številne države na konferenco niso poslale ministrov, temveč državne sekretarje ali veleposlanike.

V odzivu na kritike, kakšna je dodana vrednost bruseljske konference, glede na to, da se o politični tranziciji pogajajo v Ženevi, o vojaškem vidiku pa v Astani, v Bruslju odgovarjajo, da je humanitarni vidik izjemno pomemben in da je to največja mednarodna konferenca o Siriji v tem letu.

V napadu je umrlo 58 ljudi, od tega 11 otrok. (Foto: AP)

So v napadu uporabili živčni plin sarin?

Napad na mesto Kan Šejkun, ki je v rokah upornikov, je po poročanju BBC povzročil precej ostrih odzivov mednarodne skupnosti. ZDA in njene zaveznice so za napad okrivile sirskega predsednika Bašarja al Asada, uradne sirske oblasti so to takoj zanikale.



Rusko obrambno ministrstvo je podalo svojo verzijo dogodka. Dejali so, da je "sirski raketni izstrelek zadel uporniško skladišče z orožjem, v katerem so izdelovali zemeljske mine, napolnjene s strupenimi substancami."

Britanski veleposlanik pri Združenih narodih Matthew Rycroft je povedal, da je incident "zelo slaba novica za mirovna pogajanja v Siriji" in dodal: "To je očitno vojni zločin, sklical sem člane Varnostnega sveta, ki so v preteklosti uporabili pravico do veta in tako preprečili napredovanja v pogajanjih. Morda se bodo sedaj zamislili."

Posnetki s kraja dogodka prikazujejo civiliste, veliko med njimi je bilo otrok, ki se dušijo in bruhajo. Priče so povedale, da so bili zdravniki prepričani, da so na ljudi streljali z letalskimi izstrelki.

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je v napadu umrlo 58 ljudi, od tega 11 otrok. Še vedno ni znano, kakšen plin naj bi uporabili napadalci, a izraelski strokovnjaki menijo, da bi lahko šlo za živčni plin sarin.

Slovenija za Sirijo namenila okoli 200.000 evrov

Na konferenci v Londonu februarja lani se je mednarodna skupnost zavezala k 11 milijardam dolarjev pomoči Siriji in sosednjim državam do leta 2020. Evropski diplomati poudarjajo, da so cilji za zdaj pretežno doseženi, a da je vendarle namen bruseljske konference pomoč še okrepiti.

EU bo predvidoma potrdila predviden prispevek 1,1 milijarde evrov v tem letu.

Slovenija je v Londonu najavila 200.000 evrov pomoči v obdobju 2016-2019. V Bruslju, kjer jo zastopa državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret, pa bo po neuradnih informacijah najavila dodatno donacijo. Sporočila naj bi, da bo njen skupen prispevek v pomoč Siriji in regiji 280.000 evrov do leta 2019.