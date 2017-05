Burna razprava do 3. ure zjutraj ni dober znak, Hrvatom se obetajo že tretje parlamentarne volitve v manj kot dveh letih

Hrvaški premier Andrej Plenković (Foto: AP)

Politični krizi, s katero se spopadajo naši južni sosedje, ni videti mirnega konca. Včerajšnja razprava o nezaupnici ministru za finance Zdravku Mariću, ki si jo je “prislužil” zaradi domnevnega navzkrižja interesov, ker je na čelo ministrstva za finance prišel s položaja direktorja za strategijo in kapitalski trg v koncernu Agrokor, je trajala pozno v noč, skoraj vse do 3. ure zjutraj. Opozicija ne verjame, da kot odgovorni za finančno stabilnost države ni prej vedel za težave v poslovanju koncerna, ki so ogrozile celotno hrvaško gospodarstvo.

Minister zavrnil očitke, na njegovi strani tudi premier, ki se mu prav tako že maje stolček

Marić je sicer zavrnil vse očitke opozicije, na njegovi strani pa je trdno stal tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je prejšnji teden odstavil vse ministre koalicijske stranke Most neodvisnih list, ker niso soglašali z vladno odločitvijo o podpori ministru za finance med interpelacijo.

Glasovanje o nezaupnici bo potekalo danes

Hrvaški poslanci bodo o nezaupnici Mariću, ki jo je vložila največja opozicijska stranka SDP, glasovali predvidoma danes, in sicer na začetku saborske seje. SDP je izpostavila, da imajo 77 od 151 poslanskih glasov za odpoklic Marića.

Predvidena še razprava o nezaupnici predsedniku sabora

Po tem glasovanju je na zahtevo vladajoče HDZ predvidena tudi razprava o nezaupnici predsedniku sabora Božu Petrovu, ki je tudi predsednik Mosta. Če bo do razprave prišlo, je odpoklic Petrova zagotovljen, ker je HDZ nabrala 79 podpisov poslancev, vključno z nekaterimi opozicijskimi.

Hrvaški vladi slabo kaže, vse glasneje se govori o novih predčasnih volitvah. (Foto: AP)

Usoda vlade v vsakem primeru negotova

Če bodo poslanci odpoklicali ministra Marića, je povsem verjetno, da bodo hrvaški volivci kmalu že tretjič na parlamentarnih volitvah v manj kot dve letih. Tudi v primeru, da bo Marić prestal glasovanje, Petrov pa ne, je usoda vlade premierja Plenkovića negotova, ker je vprašanje, ali bo HDZ uspelo vnovič zagotoviti stabilno parlamentarno večino.

Predčasne parlamentarne volitve že 4. junija?

Na Hrvaškem tako ne izključujejo možnosti, da bodo predčasne parlamentarne volitve 4. junija, ko je napovedan drugi krog hrvaških lokalih volitev. V tem primeru bi se moral sabor razpustiti v četrtek, predsednica države pa nemudoma razpisati nove volitve, ker je od razpisa do volitev potrebnih najmanj 30 in največ 60 dni. Obstajajo tudi drugi scenariji, a prevladuje mnenje, da je usoda vlade premierja Andreja Plenkovića negotova.