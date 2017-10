'Če bi oblasti na Malti delovale pošteno, bi jaz in moji bratje še imeli mamo'

Matthew Caruana Galizia, sin umrle znane novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je tudi sam član Mednarodnega združenja preiskovalnih novinarjev, je bil v času, ko je v maminem avtomobilu razneslo podtaknjeno bombo, doma, poroča Times of Malta. Na Facebooku je objavil ganljiv zapis o nesrečni usodi svoje matere. Zapisal je, da nikoli ne bo pozabil, ko je prišel na kraj eksplozije in skušal odpreti avtomobilska vrata, medtem ko je avtomobilska troblja še vedno trobila. "Dva policaja z enim gasilnim aparatom sta le strmela in izrazili sožalje, da ne morejo storiti ničesar več. Takrat sem pogledal v avto, videl, kar je še ostalo od moje matere in ugotovil, da imajo prav, da je vse brezupno."

Bomba v avtomobilu znane novinarke je eksplodirala sredi dneva, sredi Evrope. (Foto: AP)

Potem, ko je sin na kraju eksplozije prepoznal in potrdil, da gre za truplo njegove matere, je tudi malteški premier Joseph Muscat potrdil, da gre za novinarko Caruana Galizia. Galizia je bila sicer ostra kritičarka Muscata, vendar ta zavrača vsakršne namige o vpletenosti v njeno smrt in napoveduje temeljito preiskavo. Po navedbah malteške televizije je pred 15 dnevi na policijo podala prijavo zaradi prejetih groženj. Bila je namreč ena izmed tistih, ki je poskrbela za veliko razburjenja, potem ko je objavila članek v povezavi z razkritji t.i. panamskih dokumentov.

Sin se je na vse izjave ostro odzval in na svoji Facebook strani objavil, kdo je po njegovem kriv za mamino smrt. Ostro je obsodil nekorektno delo premiera, ki je okoli sebe in v vrste policije pripeljal same barabe. "Če nebi bilo njih, če bi vsi pošteno opravljali svoje delo in spoštovali osnovne človekove pravice, bi jaz in moji bratje danes še imeli mamo." Z imeni in priimki je poimenoval tiste, ki so po njegovem odgovorni za materino smrt.

Oglasil se je tudi nekdanji minister Louis Galea, ki je v povezavi z eksplozijo izpostavil kar nekaj vprašanj in neznank. Sprašuje se, ali bi se brutalnemu umoru lahko izognili in pri tem dodaja, da gre za umor z več kot očitno politično konotacijo. "Večkrat je opozorila, da je ogrožena. Malteške oblasti, ki bi morale zaščititi njo in njeno družino, pa niso ukrepale. Gre za velik neuspeh države in njenih inštitucij."

Dolžnost policije je, da se bori proti zločinom. A na Malti je situacija očitno precej drugačna. Eden izmed policajev, ki bi moral preiskovati smrt novinarke, je na svojem Facebooku objavil, da vsi dobijo kar si zaslužijo, in da je srečen.

Na Malti so se zbrali protestniki, ki zahtevajo pravico v primeru smrti novinarke Caruana Galizia.