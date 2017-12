Papež branil svojo tišino glede Rohing: 'Zame je najbolj pomembno to, da sporočilo doseže cilj'

Papež Frančišek je v okviru azijskega obiska obiskal Mjanmar in Bangladeš. V Mjanmaru na razočaranje mnogih ni javno niti enkrat uporabil besede Rohinga. To je storil šele v Bangladešu, kjer se je v petek tudi srečal z manjšo skupino beguncev iz vrst te manjšine in priznal njihovo trpljenje ter pozval mednarodno skupnost, naj pomaga končati njihovo trpljenje.

Na letalu iz Dake proti Rimu je papež v soboto branil svoje ravnanje. Kot je dejal, gre za postopen proces, korak za korakom. Ocenil je, da so mjanmarski voditelji slišali njegovo sporočilo glede Rohing, ne glede na to, da te besede javno ni uporabil. "Zame je najbolj pomembno to, da sporočilo doseže cilj, da skušam reči povedati korak za korakom in da poslušam odziv," je dejal.

"Nisem imel zadovoljstva, da bi javno zaprl vrata, sem imel pa možnost dobrega dialoga", je po poročanju CNN povedal papež.

Frančišek je prvi papež, ki je obiskal Mjanmar. (Foto: AP)

Spomnil je, da je imel zasebna srečanja tako s civilnim kot vojaškim vrhom Mjanmara, na katerih je odločno in jasno spregovoril o situaciji. S pogovori tako z mjanmarsko voditeljico Aung San Su Či kot s vplivnim poveljnikom mjanmarske vojske, generalom Min Aung Hlaingom je papež "zelo, zelo zadovoljen".

Javno pa se je odločil upoštevati nasvet mjanmarskih cerkvenih predstavnikov, ki so mu odsvetovali poimenovanje manjšine z imenom Rohinga, saj bi lahko to sprožilo oster odziv vodilnih in posledično še povečalo trpljenje manjšine. Zato je govoril bolj na splošno o spoštovanju človekovih pravic in budistične voditelje pozval k preseganju "predsodkov in sovraštva".

Frančišek je bil sploh prvi papež na obisku v večinsko budističnem Mjanmaru. "Jokal sem in jokali so tudi oni," je po poročanju CNN dejal papež. "Ne vem točno, kaj sem jim povedal, vem pa, da se jih prosil odpuščanja," je še povedal.

Mjanmar Rohinge preganja že več desetletij. Obravnava jih kot nezakonite priseljence in zanje uporablja izraz Bengalci, s čimer namiguje, da izvirajo iz Bangladeša. V zadnjih mesecih je več kot 600.000 pripadnikov manjšine zbežalo v sosednji Bangladeš po tistem, ko so varnostne sile zaradi napada muslimanskih upornikov avgusta proti njim sprožile operacijo.