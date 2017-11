'Če bi ženske med nosečnostjo spale na boku, bi lahko rešili več dojenčkov'

Spanje na hrbtu lahko pri nosečnicah, ki so v zadnjem tromesečju, povzroči velike bolečine v križu, slab krvni pretok ali celo spontani splav. Zato je ležanje na hrbtu prepovedano, saj lahko teža otroka stisne nekatere krvne žile in s tem prepreči dotok krvi. Spanje na levem boku z zgornjo prepognjeno nogo je najbolj optimalno, ugotavlja stroka.

Angleški strokovnjaki in raziskovalci so v svoj fokus vzeli več kot 1000 nosečnic, ki so v zadnjem tromesečju spale v različnih položajih. Zaradi nepravilne lege med spanjem oziroma ležanjem jih je kar 291 imelo spontani splav.

"Letno bi lahko rešili okoli 130 dojenčkov, če bi ženske med nosečnostjo spale na boku," so strnili strokovnjaki. "To je pomembna ugotovitev za medicino in starše," je optimističen ginekolog Edward Morris.

V zadnjem tromesečju je priporočeno samo spanje na boku. (Foto: iStock)

Če nosečnica zaspi na boku, zbudi pa se na hrbtu, panika ni potrebna

Alexander Heazell, direktor Raziskovalnega centra v Manchestru pa je opozoril na splošno paniko, ki je po rezultatih raziskav zajela bodoče mamice.

"Nič ni usodnega, če se nosečnica zbudi na hrbtu. Pomembno je, da je zaspala na boku. Ljudje ne kontroliramo gibov med spanjem, lahko pa jih, preden zaspimo," je strnil.

Da bi ženske lažje zaspale v pravilnem položaju, strokovnjaki priporočajo, da si pod trebuh in hrbet namestijo blazino. Le-te naj bi preprečevale pretirano vrtenje med spanjem. Taka lega telesa omogoča prerazporeditev teže in zmanjša pritisk na ledvice, črevesje in jetra, prav tako se zmanjša tudi pojavnost hemoroidov.

Po raziskavah pa so se oglasile ženske, ki so imele spontani splav.

"Moja nosečnost je potekala brez posebnosti. Splavila sem v 37. tednu, do takrat pa nisem čutila, da je kaj narobe," pravi Michelle Cottle, klinična psihologinja in avtorica bloga "Draga Orla".

Michelle je dobro leto kasneje rodila zdravo dojenčico, svojo prvo izkušnjo pa deli z drugimi mamicami. "Druga nosečnost je bila še težja. Tako sem se bala, da bo spet kaj narobe. A se je vse dobro izšlo, tudi zato, ker sem upoštevala nasvete zdravnikov in spala na boku," je vesela.