Če boste na Hvaru jedli in pili na javnih mestih, vam grozi 700 evrov kazni

Če dopustujete ali boste dopustovali na Hvaru, bodite pozorni na pravila obnašanja. (Foto: Thinkstock)

Mestne oblasti v Hvaru na istoimenskem dalmatinskem otoku so se odločile, da bodo kaznovale neprimerno obnašanje turistov. Postavili so table z opozorili, da bodo moške, ki se bodo v mestu sprehajali zgoraj brez kaznovali s 500 evri, osebe, ki se v mestu sprehajajo v kopalkah, tvegajo 600 evrov kazni, če na javnih mestih jejo in pijejo, pa je kazen 700 evrov.

Novi župan Hvara Rikard Novak je odločil spremeniti podobo mesta, ki je bilo v britanskem tabloidu Sun prejšnji mesec razglašeno za žurerski raj mladih Britancev, ki neomejeno uživajo v alkoholu, mamilih in seksu.

Novak, ki je kot neodvisen kandidat, sicer pa podjetnik, prevzel vodenje mesta na majskih lokalnih volitvah, je odločen, da je treba postaviti določena pravila obnašanja. Za hrvaške medije je dejal, da ne nasprotuje, da se mladi gostje zabavajo, a želi si lepše mesto, v katerem turisti ne bodo na vsakem vogalu bruhali, urinirali ali vinjeni spali na ulici.

Mestni svet Hvara je pred kratkim sprejel odlok o občinskem redu, predpisane kazni pa so predvidene kot skrajni ukrep, če turisti ne bodo upoštevali opozoril komunalnih redarjev in policistov, naj se primerno obnašajo. Poudarili so, da so kazni uvedli zaradi manjšine turistov, ki se obnašajo neprimerno.

"Lahko so nagi na plažah, a v mestu bodo morali biti oblečeni, saj ni normalno, da v kopalkah hodijo v trgovine," je povedal Novak za splitski časnik Slobodna Dalmacija. Po njegovem mnenju gostinci ne bi smeli sprejeti napol golih gostov v svojih lokalih niti prodajati alkohola tistim, za katere ugotovijo, da so preveč spili.

Novak vztraja, da je red treba uveljaviti, saj, kot je dejal, ljudje ne hodijo v kopalkah po Londonu, Veroni ali Firencah. Izpostavlja, da je kazen za neprimerno obnašanje v Barceloni 1500 evrov.

Hvarske oblasti ne pričakujejo, da bodo novi ukrepi zmanjšali interes turistov za mesto, ki ima 150-letno tradicijo turizma, otok Hvar pa velja za otok z največ sončnimi dnevi na Hrvaškem.