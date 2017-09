Cerar namerava govoriti o prizadevanjih za mir, grožnjah planetu in čebelah

Premier Miro Cerar bo imel danes govor na splošni razpravi svetovnih voditeljev 72. zasedanja Generalne skupščine ZN. "To bo nekoliko daljši govor, v katerem se bom dotaknil številnih vprašanj. Od različnih kriznih žarišč do prizadevanj za mir in boj proti lakoti, neenakostim, proti grožnjam planetu in tako naprej," je v New Yorku napovedal premier.

Slovenija predlaga, da se svetovni dan čebel obeleži maja, ko je na severni polobli mesec najbujnejšega razvoja čebel, na južni polobli pa je to jesenski čas spravila čebeljih pridelkov.

Dodal je, da bo tudi izrecno izpostavil prizadevanja Slovenije za razglasitev 20. maja kot svetovnega dneva čebel. "Smo tik pred tem, da uspemo in, če bo to decembra potrjeno, bo to velik dan za svet in tudi za Slovenijo kot pobudnico tega vprašanja. Seveda tudi za naše čebelarje, za vlado, ki je tudi pomagala in za celo Slovenijo," je povedal Cerar.

Pred Cerarjem bodo s svojimi govori med drugim nastopili srbski predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Južne Koreje Moon Jae-in ter kanadski in hrvaški premier Justin Trudeau ter Andrej Plenković. Sledili mu bodo predstavniki Rusije, Kitajske in Nemčije. Splošna razprava se je sicer začela v torek, ko je med drugim spregovoril ameriški predsednik Donald Trump.

Številna srečanja ob robu zasedanja

Na zboru svetovnih voditeljev so seveda tudi številne priložnosti za dvostranske pogovore. Tako se je Cerar do zdaj že sestal s predsednikom Generalne skupščine Miroslavom Lajčakom, kosovskim predsednikom Hashimom Thacijem ter generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom.

Sodeloval je tudi na Globalnem poslovnem forumu, ki ga je organizirala tiskovna agencija Bloomberg, kjer se je srečal z ustanoviteljem agencije Michaelom Bloombergom, profesorjem Josephom Stiglitzom in drugimi udeleženci foruma, ki jim je poudaril pomen krožnega gospodarstva kot civilizacijske nuje in dejavnosti Slovenije pri doseganju razvojne agende 2030.

Omenil je, da je Slovenija pri doseganju razvojnih ciljev med prvimi desetimi državami sveta, opisal dejavnosti Slovenije na področju varovanja okolja, vpis pravice do čiste vode v ustavo ter delovanje javno-zasebnega partnerstva.

Lajčaku je povedal, da je Slovenija naklonjena reformam ZN, ker je ZN potrebno narediti bolj učinkovite za boljše soočanje s sodobnimi izzivi. Enako je kasneje povedal še na srečanju z generalnim sekretarjem ZN Guterresom.

Cerarja zaskrbelo zaradi stališč do Irana

Cerar je dejal, da ga je nekoliko presenetil močan poudarek predsednika ZDA Donalda Trumpa glede Irana, saj so Evropejci menili, da je z jedrskim sporazumom zadeva zaenkrat zaključena in se lahko zanesejo na sporazum in sodelujejo z Iranom. Cerar upa, da se ne bodo zgodile bistvene spremembe, saj je Slovenija v Teheranu odprla veleposlaništvo in ima z Iranom dobre gospodarske stike. Če bi se sporazum postavil pod vprašaj, to ne bi bilo dobro za celotno EU.

Z Lajčakom sta se strinjala, da bi morala EU postati močnejši dejavnik v zunanji politiki. "Poudaril sem, da ima Evropa neke demokratične vrednote, ki bi jih svet moral čutiti, in z enotnejšim ter učinkovitejšim nastopom na mednarodnem odru bi te vrednote prispevale k večjemu miru ter predvidljivosti svetovnih dogodkov," je dejal Cerar, ki je Lajčaku predlagal, naj ZN prevzamejo posredniško vlogo pri urejanju severnokorejske krize.

Pogovarjala sta se tudi o Zahodnem Balkanu, kjer je Cerar med drugim izpostavil problem arbitraže o meji s Hrvaško in Lajčak se je strinjal, da je potrebno spoštovati vladavino prava. Cerar je dejal, da si ne predstavlja nadaljnjega skupnega obstoja EU, če lahko katerakoli članica poljubno krši pravila in v tem primeru je mislil na Hrvaško. Strinjala sta se tudi, da mora imeti EU odprta vrata za države Zahodnega Balkana.

Na pogovoru s Thacijem je Cerar poudaril dobre odnose med državama, ki bi lahko bili na gospodarskem področju še boljši. Thaci pa mu je predstavil svoje poglede na položaj v regiji oziroma na odnose s Srbijo, pa tudi širše, na primer na razmere v Makedoniji.