Ceste do hrvaškega morja skoraj povsem zaprte, v Tuniziji v snežnem viharju ujetih okoli 1.000 ljudi

Zaradi orkanskega vetra je nekaj cest proti Dalmaciji in Istri zaprtih. (Foto: Reuters)

Medtem ko je zaradi orkanskega vetra in snežnega viharja zaprtih nekaj pomembnejših cest, ki vodijo proti hrvaškemu morju, je zaradi snežnega viharja na avtocesti na severozahodu Tunizije obtičalo okoli 1.000 ljudi. Nekateri so noč preživeli v svojih jeklenih konjičkih.

Zaradi orkanskega vetra in snežnih viharjev je nekaj cest, ki vodijo proti Dalmaciji oziroma hrvaškemu morju, popolnoma zaprtih, opozarjajo na spletni strani Hrvaškega avto-kluba (HAK).

Tako je zaprta avtocesta A1 med avtocestnim križem Sveti Rok in Posedarjem, neprevozna je tudi cesta na Jadranski magistrali med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno. Zaprte so tudi državne ceste med kraji Udbine in Knin, Maslenica-Zaton Obrovački ter Donji Srb-Brotnja.

Zaradi orkanskega vetra so za tovorna vozila zaprte avtoceste Reka-Zagreb med Kokovicami in Delnicami, reška obvoznica na avtocestnem križu Škurinje in Orehovica, del jadranske magistrale med Novim Vinodolskim in Senjem ter Paški most.

Proti Istri in Dalmaciji trenutno za voznike tovornjakov ni prevozna prav nobena cesta. Kot opozarjajo v HAK, so ceste spolzke, zaradi nizkih temperatur je mogoča poledica, zato voznike opozarjajo, naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, vsekakor pa je nujna zimska oprema.

Reševalci do zdaj evakuirali okoli 80 odstotkov ujetih

Zaradi snežnega viharja pa je v nedeljo na avtocesti na severozahodu Tunizije obtičalo približno 1.000 ljudi, veliko jih je moralo noč preživeti v svojih avtomobilih. Reševalnim službam je do zdaj uspelo evakuirati približno 80 odstotkov vseh ujetih.

Zaradi snežnih zametov je bilo v nedeljo neprevoznih več cest, med drugim tudi avtocesta v prizadeti provinci Jendouba na severozahodu Tunizije, so sporočili iz urada tunizijskega premierja.

Vlada je odprla deset začasnih bivališč v šolah in športnih stavbah, državljane pa so pozvali, naj ne gredo na pot, če ni nujno potrebno. Oblasti so razdelile hrano in odeje ljudem, ki so ostali ujeti v metežu. Delegacija tunizijskih ministrov je danes želela odpotovati na prizadet konec države, vendar jim to ni uspelo, saj so bile ceste neprevozne.

Snežni vihar je prizadel predvsem revnejše predele države. Oblasti so otroke in slabotne ljudi evakuirale v bližino bolnišnic. V začetku januarja je sicer zaradi podhladitve umrla devetletna deklica v provinci Jendouba.

Sneženje v zimskih mesecih sicer ni nič nenavadnega za višje ležeče predele severnoafriških dežel, a so Tunizijo sedaj najbolj prizadeli snežni viharji. Vremenoslovci pravijo, da bo mrzlo vetrovno vreme z močnejšim sneženjem trajalo vsaj še do sredine tedna.