Čestitke dežujejo iz vse Evrope: Francozi so podprli prihodnost

Novemu francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je glede na rezultate vzporednih volitev porazil Marine Le Pen, je že čestitalo nekaj najvidnejših evropskih politikov.

Na Twitterju mu je med prvimi čestital predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Razveselil se je tega, da so Francozi rekli "ne tiraniji lažnih novic".

Tudi poraženka letošnjih predsedniških volitev Marine Le Pen je izrazila čestitke zmagovalcu. Kot je še tvitnila, so Francozi po njenem izbrali kontinuiteto in Macronu zaželela uspeh pri soočanju z velikimi izzivi, ki ga čakajo.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je vesel, da so se Francozi odločili za Evropo. Izvolitev Macrona je poziv, da "skupaj najdemo močnejšo in pravičnejšo Evropo". V pismu Macronu je izrazil prepričanje, da bo sodelovanje z njim "plodno" za "razvoj Evrope, ki bo ščitila in branila naše sodržavljane in jim dala sredstva za ukrepanje".

Premier Miro Cerar je čestital Macronu in Francozom, ki so podprli prihodnost EU.

Tudi dosedanji francoski predsednik Francois Hollande je po telefonu že čestital svojemu nasledniku. Kot so sporočili iz Elizejske palače, je Macronu čestital za "veliko zmago" nad kandidatko skrajne desnice Marine Le Pen. Macron je politično kariero začel kot Hollandov svetovalec, nato je postal gospodarski minister v njegovi vladi. Lani je s tega položaja odstopil in ustanovil lastno politično gibanje Naprej, na volitvah pa je kandidiral kot neodvisen kandidat. Hollande, ki uživa rekordno nizko priljubljenost v javnosti, se ni potegoval za drugi mandat v Elizejski palači. Njegovo socialistično stranko je zastopal Benoit Hamon, ki je izpadel že v prvem krogu.

Za zmago mu je že čestital tudi predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. "Računamo na Francijo v srcu Evrope pri spreminjanju unije in približevanju državljanom," je zapisal.

Novemu francoskemu predsedniku je čestital tudi slovenski predsednik Borut Pahor.

Čestitke proevropskemu kandidatu so izrazili tudi že v uradu nemške kanclerke Angele Merkel. "Vaša zmaga je zmaga za močno, enotno Evropo in močno francosko-nemško prijateljstvo," je na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik nemške kanclerke Steffen Seibert.

Vodja nemške diplomacije Sigmar Gabriel se je medtem razveselil zmage sredinskega kandidata. "Svoboda, enakost, bratstvo! To je danes izvolila Francija. Velik narod je bil, je in ostaja v sredini in srcu Evrope," je Gabriel zapisal na Twitterju.

Bodočemu francoskemu predsedniku je čestital tudi avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz. "Pomembno je, da Francija sprejme obsežne reforme. Potrebujemo proevropsko Francijo, ki bo sodelovala pri nujnih spremembah EU," je zapisal vodja avstrijske diplomacije

Britanska premierka Theresa May je Macronu "toplo čestitala", so sporočili iz njenega urada. "Francija je ena naših najbližjih zaveznic in veselimo se sodelovanja z novim predsednikom na številnih področjih skupnih prioritet," je zapisal njen tiskovni predstavnik.