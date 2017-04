Cestnine na Hrvaškem dražje za pet odstotkov

(Foto: Thinkstock)

Uporabnike hrvaških avtocest, s katerimi upravljata Hac in ARZ, čaka tudi poletna sezonsko podražitev za 10 odstotkov med 1. julijem in 30. septembrom. Sezonska podražitev ne bo veljala za avtobuse in tovorna vozila.

Cestnine, nad katerimi ima pristojnost javno podjetje Hrvaške avtoceste (Hac), so se z današnjim dnem podražile za pet odstotkov. S podražitvijo so poenotili cestnine z drugim javnim podjetjem Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), a bodo njune cestnine še vedno približno 15 odstotkov nižje kot pri koncesionarjih v hrvaški Istri in na severozahodu države.



Podražitev Hacovih cestnin velja za vse kategorije vozil na avtocestah med Zagrebom in Splitom, med Obrežjem in hrvaško-srbsko mejo, za avtocestni povezavi z Osijekom in Siskom ter tudi za avtocesto med Zagrebom in mejo z Madžarsko mimo Varaždina.



Za uporabo avtoceste z osebnim vozilom med Zagrebom in Splitom je treba po novem odšteti 181 kun (24,5 evra), med Zagrebom in Pločami pa 232 kun (31,3 evra).