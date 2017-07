Charliejevi starši spet na sodišče: 'Najin sin nima česa izgubiti, zasluži si priložnost, da živi'

Starše Charlieja Garda danes čaka nova obravnava. (Foto: AP)

Danes popoldne bo na londonskem višjem sodišču nova obravnava, ki bo odločala o življenju komaj 11-mesečnega Charlieja Garda. Njegovi starši, Chris Gard in Connie Yates, namreč tožijo pediatrično bolnišnico Great Ormond Street Hospital v Londonu, kjer želijo dojenčka odklopiti z naprav, hkrati pa ne dovolijo, da bi malega Charlieja odpeljali na poskusno zdravljenje v tujino.

V nedeljo so pred londonsko pediatrično bolnišnico javnost in podpornike nagovorili Charliejevi starši. "Čutiva, da mora biti to, da najinega sina obdrživa pri življenju, najina pravica," je dejala Connie Yates in dodala: "Charlie nima česa izgubiti, zasluži si priložnost, da živi." Oče Chris Gard pa je dejal, da dobivata podporo zdravnikov tako z Velike Britanije, kot z ostalih koncev sveta. "Nekateri ocenjujejo, da je njegova možnost za preživetje več kot 10-odstotna. Ima pravico do zdravljenja in to pravico bi moral dobiti že zdavnaj, ne pa da se za njo borimo na sodišču," je dejal Gard.

Za Charlieja sta se zavzela celo papež Frančišek in ameriški predsednik Donald Trump, ki sta njegovim staršem javno ponudila podporo.

Profesor Neena Modi, predsednik Univerze za pediatrijo in zdravje otrok, pa je medtem v odprtem pismu zapisal, da le "Charliejeva družina, njegovi zdravniki in pristojna sodišča lahko natančno vedo, v kako zapletenem položaju se je znašel otrok". "Zato je vsako vpletanje vseh ostalih, pa naj si gre za institucije ali posameznike – ne glede na to, kako dobri so njihovi nameni –, brez pomena," je še zapisal Modi.

Vse od oktobra lani se Charlie zdravi na intenzivni negi v londonski bolnišnici. (Foto: AP)

Sodišča zaenkrat na strani zdravnikov

Charlie Gard ima sindrom izločanja mitohondrijske DNK, redko bolezen, ki naj bi imelo le 16 otrok na svetu. Zaradi genetske mutacije ta bolezen privede do oslabljenih mišic, poškodb možganov in organskih motenj. Vse od oktobra lani se Charlie zdravi na intenzivni negi v londonski bolnišnici, kjer menijo, da bi ga starša morala pustiti, da dostojno umre.

Zdravniki tudi nasprotujejo, da otroka odpeljejo na poskusno zdravljenje v ZDA. Za ta namen sta Gard in Yatesova zbrala skoraj milijon in pol funtov donacij. A sodniki višjega sodišča, pritožbenega sodišča in vrhovnega sodišča so zaenkrat na strani zdravnikov.

Zdravniki, ki so ponudili pomoč Charlieju, so že rešili dečka s podobnimi težavami

SkyNews je objavil zgodbo Artura Estopinana, ki je precej podobna Charliejevi. "Ko je bil Arturo star okoli 20 mesecev, smo mislili, da ga bomno izgubili, saj je njegovo telo preposto začelo odpovedovati. Klicali smo že duhovnika, da mu da poslednje maziljenje, ko so zdravila kar naenkrat začela delovati. Resda počasi, ampak so," pripoveduje Arturov oče Art Estopinan.

Če kdo ve, kako se počutijo Charliejevi starši, je to družina Estopinan. (Foto: ENEX)

Ob tem je poudaril, da so se tudi nekateri Arturjevi zdravniki že vdali v usodo, nato pa so jim pomoč ponudili isti ameriški zdravniki, ki zdaj želijo zdraviti tudi Charlieja. "Moj sin je umiral in nihče nam ni želel dati upanja, vsi so nam govorili, da ni možnosti in da bo moj otrok umrl. Nato pa sem spoznal zdravnika, ki se s tem ni strinjal. To je bilo kot luč na koncu predora."

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da imata Artur in Charlie enake simpotome, vendar različne vzroke zanje, a Art pravi, da to ni razlog, da bi se Gardovi vdali v usodo. "Tako kot so prej zaradi Arturja zdaj tudi zaradi Charlieja pišejo knjige o njegovi bolezni in ob tem vseskozi odkrivajo nove stvari," je še dejal Estopinan.