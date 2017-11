Cia objavila 470.000 dokumentov o Bil Ladnu 

Ameriška obveščevalna agencija je objavila 470.000 dokumentov in drugega informativnega materiala, ki so ga zasegli pripadniki posebnih enot ameriške vojske maja leta 2011 med napadom na poslopje v Pakistanu, kjer se je skrival vodja teroristične mreže Al Kaida Osama Bin Laden. Slednjega so med med napadom ubili, njegovo truplo pa vrgli v morje.

Ameriški specialci so poleg bin Ladnovega trupla iz Pakistana odnesli veliko informacijskega materiala: dokumente, računalnike, diskete in filme. Med njimi je film s poroke enega od njegovih sinov Hamze, pa tudi bin Ladnov dnevnik, promocijski material in načrti. Direktor Cie Mike Pompeo je dejal, da material objavljajo, da lahko ljudje dobijo pogled v načrte in delovanje teroristične mreže.

Osama Bin Laden (Foto: Reuters)

Cia je doslej od maja 2015 že dala v objavo tri svežnje dokumentov iz pakistanskega Abotabada. V sredo objavljenih dokumentih naj bi bilo tudi nekaj informacij o odnosih Al Kaide z Iranom in njeni vlogi v uporu Iračanov proti ameriški okupaciji.

Po navedbah Cie dokumenti ponujajo vpogled v temelje odnosa med Al Kaido in Islamsko državo (IS), pa tudi nesoglasja med strategijami in verskimi pogledi v sami teroristični skupini. Novi dokumenti tudi kažejo, kako je skušina želela izkoristiti upore ob Arabski pomladi in kako so skušali izboljšati svojo podobo v medijih.

Gledali hollywoodske filme

Nekaj materiala ne bodo objavili zaradi nacionalne varnosti in ker menda vsebuje pornografijo. Objava dela materiala pa bi tudi lahko kršila intelektualno lastnino, saj naj bi si teroristi v Abotabadu ogledovali ameriške igrane filme, risanke in tudi dokumentarce, in sicer tri dokumentarce o samem Bin Ladnu.

Teroristična mreža Al Kaida, ki je prevzela odgovornost za napad na ZDA 11. septembra 2001, je bila takrat že zelo oslabljena, vodilno teroristično vlogo pa ima danes skrajna skupina Islamska država (IS), ki se prilagaja na izzive in nadaljuje z napadi svojih članov ali somišljenikov. Zadnji napad je bil z izposojenim avtomobilom v torek v New Yorku, v katerem je umrlo najmanj osem ljudi.