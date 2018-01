FOTO in VIDEO: 'Ciklon bomba' po skoraj 30 letih prinesel sneg na Florido. Za 13 zveznih držav izdali opozorilo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Na severovzhodu ZDA se pripravljajo na hudo zimsko nevihto z obilnim sneženjem in močnimi vetrovi. Nekaj snega je padlo tudi na jugovzhodno obalo, kar je mnoge prebivalce t. i. Sončne države – Floride – izjemno presenetilo, saj so namreč prvič v živo videli sneg. Nazadnje je ta del ZDA pobelil sneg leta 1989.

Fronta, ki se zdaj premika proti severu, naj bi tja prinesla najmanj 30 centimetrov snega. Konec tedna pa naj bi bil v delih severovzhodne obale polarni mraz.

Vreme povzroča nevšečnosti tudi po Evropi. Močan veter in sneg sta na avstrijskem smučišču Vorarlberg premetavala sedežnice, na katerih so sedeli smučarji.

Za trinajst zveznih držav – od Južne Karoline do Maina – so razglasili opozorilo zaradi zimske nevihte. Vremenoslovci opozarjajo, da nekaterim državam grozi orkanski veter skupaj s snežnim metežem. "Ciklon bomba", kot so poimenovali pojav, se zgodi, ko se v zelo kratkem času atmosferski tlak zelo hitro spusti.

V Connecticutu so oblasti voznike pozvale, naj se, če je le možno, ne odpravijo na pot. Prav tako so ljudi pozvali k razumevanju, če se bo zgodil izpad elektrike. "Ne moremo in ne bomo naročili delavcem, naj gredo popravljat električne vode, če bodo vetrovi premočni," je dejal guverner Dan Malloy.

V New Yorku in Philadelphiji se bodo temperature ta vikend spustile do -16 stopinj Celzija, v Bostonu pa celo do -21 stopinj Celzija.

Ledene plošče ob obali v New Jerseyju. (Foto: AP)

V ZDA je ta teden umrlo že najmanj 12 ljudi zaradi polarnega mraza, poroča CNN. Šest ljudi je umrlo v Winsconsinu, štirje v Teksasu, ena oseba v Severni Dakoti in ena v Missouriju.

Ameriški senat je za danes odpovedal napovedano glasovanje, zato da se lahko zaposleni vrnejo domov še pred napovedano veliko zimsko nevihto. Številne šole so zaprte, ponekod pa so lokalni prebivalci v strahu pred snežnim metežem tako rekoč "izropali" trgovinske police.

Obilno sneženje povzroča težave v cestnem in zračnem prometu. Odpovedali so več kot 2700 letov, poroča CNN. Na newyorškem letališču La Guardia so odpovedali več kot 90 odstotkov letov, letalska družba American Airlines pa je v Bostonu zadržala vsa svoja letala na tleh.