Cirque du Soleil zavzeli ljubljanske ulice

Pred pričetkom spektakularnih izvedb predstav Varekai v Sloveniji se je namreč sredi Ljubljane zgodil prav poseben Cirque du Soleil dogodek. Nedvomno eden najbolj zabavnih predstavnikov dih jemajoče predstave Varekai, ki v svoji travnati opravi upodablja lik »Skywatcherja«, je ob domisleno obarvani glasbeni spremljavi cirkuškega virtuoza na flavti ter v družbi slovenskih akrobatov Filipa in Blaža za slabo uro zavzel prestolnico. Četverica je namreč uprizorila Cirque du Soleil akrobatski pohod po Ljubljani, obarvan s številnimi cirkuškimi norijami in navdušila tako številne mimoidoče kot tudi vse zbrane, ki so prišli pozdravit največjo svetovno znano artistično skupino. Hoja po rokah na Kongresnem trgu, žongliranje ob Prešernovem spomeniku in salte na Šuštarskem mostu so bile le nekatere od vragolij prikupnih cirkusantov, katera sta na vsakem koraku izvirno dopolnjevala tudi Filip in Blaž. Ta sta vnovič dokazala, da s svojim izjemnim talentom sodita v sam svetovni vrh.

Dogajanje se je nadaljevalo v dvorani, kje je športno uro mladih gimnastičark popestrila Cirque du Soleil artistka Ayla Ahmadova. Njeno moč so na druženju spoznale tudi mlade deklice, ki so dobile neverjetno priložnost; ne le spoznati temveč tudi trenirati z nekdanjo azerbajdžansko gimnastično reprezentantko, ki že 6 let pripada najbolj elitni akrobatski vrsti.

Kar 50 vrhunskih akrobatov, raznolikih artistov in glasbenikov pa si lahko v paleti 600 kostumov v 2-uri trajajočem spektaklu ogledate že ta konec tedna. Od petka do nedelje se bo namreč v dvorani Stožice zvrstilo kar 5 predstav v izvedbi Cirque du Soleil. Vabljeni v čarobni svet Varekai, v katerem je mogoče prav vse. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih in spletu Eventim.

