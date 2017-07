'Clintonova lahko izbriše 33.000 elektronskih pošt, mojega sina Dona pa zaničujejo lažni mediji'

Ameriški predsednik Donald Trump je v seriji jutranjih tvitov ponovno branil svojega sina Donalda mlajšega zaradi njegovega srečanja z rusko pravnico Natalijo Veselnickajo lani junija med volilno kampanjo. Hkrati pa je napadel še demokratko Hillary Clinton in medije.

"Hillary Cliton lahko nezakonito dobi vprašanja za razpravo in izbriše 33.000 elektronskih pošt, ampak mojega sina Dona pa zaničujejo lažni mediji," je tvitnil.

Ob tem je spomnil na dva predvolilna incidenta. Prvi se nanaša na vršilko dolžnosti demokratov Donno Brazile, ki je Clintonovi v predvolilni kampanji pred televizijsko debato izdala dve vprašanji. Drugi pa je o aferi z elektronsko pošto, ko je Clintonova kot zunanja ministrica službena sporočila pošiljala preko zasebnega strežnika, nato pa sporočila zbrisala.

"Lažne novice s svojimi lažnimi neimenovanimi viri in zelo pristranskim in zelo goljufivim poročanjem izkrivljajo demokracijo v naši državi," je še tvitnil Trump.

Trump je spet stopil v bran svojemu sinu. (Foto: AP)

Ameriški mediji že več dni objavljajo nove informacije in podrobnosti o srečanju med Trumpovim sinom in Rusinjo, ki mu je obljubila občutljive informacije o Clintonovi, ki bi lahko pomagali Trumpovi kampanji. Nedavno so mediji objavili, da se je srečanja udeležil tudi domnevni ruski vohun z ameriškim državljanstvom.