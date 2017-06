Črna gora postala 29. članica zveze Nato

Črna gora je danes uradno postala 29. članica zveze Nato. Zunanji minister Srdjan Darmanović je v State Departmentu v Washingtonu slovesno predal ratifikacijske listine in s tem formalno zaključil pristopni proces Črne gore k Severnoatlantski pogodbi.

Črnogorsko delegacijo s premierjem Duškom Markovićem je danes v State Departmentu sprejel namestnik ameriškega državnega sekretarja Tom Shannon in v imenu ZDA, ki so depozitar Severnoatlantske pogodbe, sprejel črnogorske ratifikacijske listine.

Namestnik ameriškega državnega sekretarja je poudaril, da je bila Črna gora že zdaj zanesljiv partner v Natovih misijah, tudi v operacijah proti skupini Islamska država.

Shannon je poudaril, da so na poti vstopanja Črne gore v zvezo Nato vsi pomembno prispevali. "Obljuba o članstvu je s seboj nosila demokratične vrednote in spoštovanje vladavine prava. To je pomenilo, da je treba sprejeti težke reforme in Črna gora je naredila prav to, zato danes postaja članica. Prav tako smo hvaležni, ker je Črna gora prevzela finančne obveznosti, ki jih članstvo prinaša," je še dejal Shannon.

Črno goro je pohvalil, "ker je izkoristila suvereno pravico, da sama izbira zavezništva, čeprav je bila tarča pritiskov v nasprotno". Proti novi širitvi Nata je bila predvsem Rusija. Shannon je še poudaril, da širitev Nata s Črno goro pomeni tudi, da so ZDA predane spoštovanju 5. člena Severnoatlantske pogodbe, ki govori, da je napad na eno članico napad na vse. "Vrata v Nato ostajajo odprta," je še poudaril.

Črna gora je 29. članica zveze Nato. (Foto: Thinkstock)

Iz Moskve so se sicer danes na novico o širitvi Nata odzvali z opozorilom, da si "pridržujejo pravico do odgovora na neprijateljsko politiko" Črne gore. "Nadaljevanje protiruske histerije v Črni gori pri nas vzbuja zgolj obžalovanje," so sporočili iz ruskega zunanjega ministrstva.

Črnogorski premier Drašković pa je na drugi strani vstop med polnopravne članice Nata označil za zgodovinski dogodek za njegovo državo in narod, "ki je utrpel velikanske žrtve v 19. in 20. stoletju, da bi obranil pravico do svobodnega življenja, do pravice do izbire lastne prihodnosti, priznanja v svetu pod lastnim imenom in z našimi lastnimi simboli". "Nikoli več se ne bo zgodilo, da bo kdo drug odločal namesto nas in o naši državi za našimi hrbti, kot se je to dogajalo v preteklosti," je še dodal črnogorski premier.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki se je prav tako udeležil današnje slovesnosti v Washingtonu, pa je dodal še, da bo zavezništvo s črnogorskim članstvom dobilo podrobnejši vpogled na dogajanje na Zahodnem Balkanu. "Članstvo Črne gore je dobro za Črno goro, je dobro za Zahodni Balkan in je dobro za mednarodni mir in varnost," je dejal Stoltenberg.

Črna gora je neodvisnost razglasila junija 2006, le nekaj mesecev po tem, 29. novembra, pa je dobila povabilo, da se pridruži zvezi Nato. Povabilo za začetek pristopnih pogovorov k Natu je dobila decembra 2015, 19. maja lani pa je bil podpisan protokol o njenem pristopu k Severnoatlantski pogodbi.

Potem ko so ta protokol ratificirale vse članice Nata, ga je 28. aprila kot zadnji ratificiral še črnogorski parlament in tako potrdil članstvo v zavezništvu. Premier Marković se je nato 25. maja že pridružil ostalim voditeljem zavezništva na vrhu v Bruslju.