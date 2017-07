Črna vdova: S pomočjo cianida naj bi umorila kar štiri soproge

Japonska upokojenka, ki so jo poimenovali "črna vdova", je na sodišču priznala umor svojega četrtega moža, tožilstvo pa ji očita, da se je s pomočjo cianida znebila še dveh partnerjev, enega pa poskušala umoriti. Nenadne smrti so kmalu po poroki umrli še njeni trije prejšnji soprogi.

70-letno Chisako Kakehi so aretirali leta 2014, prejšnji mesec pa se je na sodišču v Kjotu proti njej začelo sojenje zaradi treh umorov in enega poskusa umora. Tožilstvo ji očita, da je soproga in tri partnerje zastrupila s cianidom, poroča britanska mreža BBC. Nenadne smrti so kmalu po poroki umrli še njeni trije prejšnji soprogi, a za te primere tožilstvo ni vložilo obtožnice.

Črna vdova naj bi vse soproge in partnerje "pospravila" zaradi denarja. Vsi so namreč umrli kmalu zatem, ko so podpisali zavarovalno polico v njeno korist.

To je se zgodilo tudi v primeru njenega četrtega moža, ki je umrl decembra 2013, le mesec dni po poroki. Med obdukcijo so v njegovem telesu našli sledi cianida, kar je preiskovalce vzpodbudilo, da so raziskali tudi okoliščine smrti drugih partnerjev. V dveh primerih so našli dovolj dokazov, da je šlo za umor, obtožili pa so jo tudi poskusa umora partnerja, ki je pozneje umrl zaradi raka.

Na sojenju so zagovorniki sprva zanikali njeno krivdo, a je 70-letnica nato vse presenetila s priznanjem umora četrtega moža. Priznala je, da se ga je znebila iz sovraštva, ker ji po poroki ni želel dajati denarja. Njeni zagovorniki so sicer njeno priznanje označili kot nezanesljivo, saj trpi za blažjo obliko demence.

Če bo črna vdova spoznana za krivo, ji grozi smrtna kazen.