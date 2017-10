FOTO: Dan D: dialog gluhonemih in zaščitne ograje pred katalonskim parlamentom. Kaj bo povedal Puigdemont?

6 jabolk spora med Madridom in Barcelono: Kaj moti Katalonce in zakaj jim Madrid ne pusti na svoje.

Bo razglasil neodvisnost Katalonije ali ne bo? To je danes vprašanje, ki si ga pred nastopom premierja katalonske regionalne vlade Carlesa Puigdemonta zastavlja ne le španska, ampak evropska javnost.

Pritisk na Puigdemonta, da se ne odloči za enostransko razglasitev samostojne Katalonije se je stopnjeval tudi včeraj. Katalonski regionalni oblasti sta tako Francija kot Nemčija sporočili - podpiramo enotno Španijo. "Samostojne Katalonije ne bomo priznali," so bili jasni v Parizu.

Oglasila pa se je tudi županja Barcelone Ada Colau. "Ne počnite stvari, ki bi zaprle vrata dialogu," je dejala. Stavek je bil namenjen tako Puigdemontu kot španskemu premierju Marianu Rayoju. Od prvega županja pričakuje, da ne bo enostransko razglasil neodvisnosti Katalonije. Od drugega pa, da regiji ne bo odvzel avtonomije. Sporočila jima je, da je "najbolj pogumna stvar, ki jo lahko naredita" ta, da situacije ne zapletata še bolj kot je že zapletena.

Medtem se španska politika precej zbira okoli Rajoyjeve ideje, da bo zaščitil enotnost Španije. Šef socialistov Pedro Sanchez, ki prav tako nasprotuje katalonski samostojnosti, je dejal, da "podpira vsako akcijo Madrida, če bo kdo skušal razdreti družbeno harmonijo" in bo neodvisnost razglašena enostransko.

Poostrena varnost

V Kataloniji se na večerno dogajanje pripravljajo predvsem varnostne sile. Pred reginalnim parlamentom so že namestili varnostne ograje, pred stavbo pričakujejo protestnike ene in druge strani, vpoklicane so policijske okrepitve.

Čustva so po referendumski nedelji, ki jo je zaznamovalo policijsko nasilje in več sto ranjenih, razgreta. Narašča pa tudi zaskrbljenost med ljudmi. Puigdemont je v preteklih dneh večkrat ponovil, da neodvisnost bo razglasil. A Katalonci niso bili enotni že na referendumu, kjer so se sicer precej enoglasno izrekli za samostojnost, a na volišča jih je prišlo le slabih 43 odstotkov. Po anketi La Razona, ki so jo izvedli po referendumu, neodvisnosti Katalonije nasprotuje 79,4 odstotka Špancev in 58,9 odstotka Kataloncev. Skrbi pa jih tudi vse daljši seznam podjetij, ki bi najbogatejšo Špansko regijo zapustila, če bi šla Katalonija na svoje, pri tem pa ostala brez evra in dostopa do enotnega evropskega trga. Med zadnjimi je odhod napovedalo veliko založniško podjetje Grupo Planeta.

"Ne" zunanji mediaciji. A kako naj rešita spor strani, ki se leta nista znali pogovarjati?

Medtem ko so konec tedna v množičnih protestih sprti strani v Madridu in Barceloni tudi ljudje pozvali, naj sedeta za mizo in se dogovorita, preden po šla Španija na pot v prepad iz katerega ne bo povratka, pa sta doslej obe strani, kljub uradnim izjavam, da bi se pogajali, ostali vsaka na svojem bregu.

Izjava o tem, da bi se pogajali, se je namreč vedno končala s tem, kaj bi morala storiti nasprotna stran, da bi do pogajanj lahko prišlo.

V Madridu so bili tudi jasni, da zunanjih mediatorjev ne želijo, prav tako je bilo v Bruslju slišati jasen "ne" vmešavanju "v notranje španske težave".

A kako naj spor rešita strani, ki imata s komunikacijo težave že desetletja?

Od leta 2005 do letos se je delež zagovornikov katalonske neodvisnosti povečal s 13,6 odstotka na 41 odstotkov (julij 2017).

Kako je leta naraščala katalonska podpora neodvisnosti?

V teh letih se je večal prepad med gospodarsko močno Barcelono in politično vplivnim Madridom, gluhim za katalonske želje po ustavnih spremembah in večji avtonomiji. Najslabše pa je zadnjih deset let, ko se je Španija ukvarjala z gospodarsko krizo, šibke vlade pa so se posvečale same sebi.

Da bi v tej situaciji sprti strani dejansko sami našli pot iz tunela, v katerega sta zašli, dvomi veliko analitikov, med njimi Mohamed A. El-Erian, ki je za Bloomberg zapisal, da "je španska vlada svetu pravkar pokazala, česa ne početi, če del vaše države želi neodvisnost".

Rajoyjeva želja, da Katalonce zatre - četudi s silo - namreč ni zmanjšala, ampak okrepila voljo separatistov.

"Španska vlada očitno ni imela nobene politične volje, da razreši konflikt s Katalonijo. Če bi jo imela, bi bila z regionalno vlado v Barceloni, dosegla dogovor o referendumu," meni. "Namesto tega so se odločili za represijo, katere podobe so napolnile tradicionalne medije in družbena omrežja."

To pa je bila po njegovem mnenju najbrž kaplja čez rob, ki je med Madrid in Barcelono zarezala tako globoko, da obe strani samostojno druga k drugi najbrž ne bosta našli konstruktivne poti: "Trenutni dialog gluhonemih ne deluje, potrebna so konstruktivna pogajanja, kjer pa bodo potrebni evropski ali mednarodni mediatorji, ki bodo k zadevi pristopili bolj odprtih misli ter brez zamer in predsodkov. Dlje kot bo trajalo, da do tega pride, večja škoda bo nastajala, nevarnost nasilja pa je že zdaj prevelika, da bi jo ignorirali."