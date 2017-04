Debbie pustoši tudi na Novi Zelandiji, zaradi poplav evakuirali celotno mesto

Pod vodo so številni domovi. (Foto: AP)

Celotno mesto Edgecumbe na severu Nove Zelandije so morali evakuirati zaradi hudih poplav. Katastrofa je prizadela okrog 2.000 ljudi, ki so jih s traktorji in čolni prepeljali na varno.

Močno deževje je prinesel orkan Debbie, ki je pred tednom dni že pustošil po Avstraliji. Številne reke so prestopile bregove, župan Edgecumba je povedal, da se tako ekstremno vreme pojavi na vsakih 500 let.

Hude poplave so po poročanju BBC prizadele tudi prestolnico Wellington, oblasti pričakujejo, da se bo vremenska ujma sedaj usmerila proti jugu otoka.

V mestu Edgecumbe je bila na nekaterih predelih voda visoka tudi dva metra. Policija je sicer postavila barikade, da bi ustavila deročo vodo, a prav veliko uspeha niso prinesle. Ena oseba je pogrešana, predvidevajo, da jo je odnesla reka Waikato. Medtem ko je evakuacija mesta praktično končana, se reševalne ekipe trudijo sedaj pomagati ljudem v predmestju Whakatane.

Na nekaterih območjih, ki jih je deževje najhuje prizadelo, je padlo tudi do 250 mm dežja v zadnjih 36 urah, poroča New Zealand Herald.

"Morali smo zapustiti hišo, ki je popolnoma pod vodo. Ne vemo, kako hudo bo v prihodnjih urah," je za Reuters povedal eden od prebivalcev mesta.

Debbie je po Avstraliji dosegla tudi Novo Zelandijo. (Foto: AP)

Namestnica premiera Paula Bennett je novinarjem povedala, da so oblasti izdale opozorilo ljudem: "Zapustite domove in ostanite zunaj."

Kaikoura, mestece, ki ga je novembra lani prizadel močan potres, je zaradi številnih zemeljskih plazov, ki jih je sprožilo deževje, spet odrezano od sveta .

Tudi v Avstraliji Debbie še vedno povzroča težave, hude poplave so prizadele mesto Rockhampton, več sto ljudi je moralo zapustiti svoje domove.

V ciklonu 4. stopnje je sicer umrlo najmanj šestih ljudi.