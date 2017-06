Delna zmaga za Trumpa: vrhovno sodišče dovolilo delno prepoved potovanj 

Vrhovno sodišče je očitno na strani Trumpa. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je dosegel svojo prvo veliko zmago na ameriškem vrhovnem sodišču, ki je danes večinoma odpravilo blokado izvajanja njegovega izvršnega ukaza o 90-dnevni prepovedi vstopa državljanom Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna v ZDA.

Vrhovno sodišče je sicer ob tem zaščitilo določene državljane omenjenih držav. To je tiste, ki lahko verodostojno utemeljijo razmerje z osebo ali organizacijo v ZDA. Torej v primeru družine ali ponudbe o zaposlitvi so zadeve jasne, v primeru zaročencev ali zaročenk oziroma kakšnih drugih "dokazljivih razmerij" pa malce manj.

Trump trdi, da bo njegov ukaz začel veljati oziroma, da se bo odštevanje 90 dni začelo šele 72 ur po tem, ko bodo sodišča ukaz dovolila. Sodišča do vrhovnega so ukaz doslej blokirala zaradi diskriminacije, ki je v nasprotju z ustavo.

Dokončna odločitev oktobra

Trump je najprej za določen čas prepovedal vstop državljanom sedmih muslimanskih držav in za nedoločen čas vsem beguncem iz Sirije, drugim pa za določen čas. Z drugim ukazom je tudi beguncem iz Sirije prepovedal vstop le za določen čas in s seznama prepovedanih držav črtal Irak.

Odločitev vrhovnega sodišča obenem določa 2. oktober kot začetek obravnave argumentov ene in druge strani. Trije najbolj konservativni sodniki Samuel Alito, Clarence Thomas in Neil Gorsuch so že sporočili, da je Trump po njihovem mnenju dokazal, da ima prave argumente in bo utrpel nepopravljivo škodo, če ukaz ne bo obveljal.

Ostalih šest sodnikov pa bo nasprotna stran morda le uspela prepričati v svoj prav, čeprav ima veliko več možnosti za popolno zmago Trumpova stran. Za odpravo blokade ukaza se je sicer moralo odločiti najmanj pet vrhovnih sodnikov.

Trump je ukaz utemeljil z nacionalno varnostjo. Prepoved potovanj naj bi uvedel zato, da se v 90 dneh izvede revizija postopkov preverjanja obiskovalcev iz omenjenih šestih držav. Revizija naj bi potekala in se bo končala pred 2. oktobrom, ko bo vrhovno sodišče odločalo o Trumpovem ukazu.

Odločanje vrhovnega sodišča ZDA o Trumpovi prepovedi potovanj bo sicer prišlo prepozno, da bi sedaj po odpravi blokade ukaza vplivalo na državljane prepovedanih držav. Šlo bo za postavljanje pravnega precedensa v primeru bodočih podobnih spornih ukazov.

Prizivno sodišče v Richmondu, ki ga doslej še ni nihče mogel obtožiti liberalnih stališč, je Trumpov ukaz razveljavilo, ker je bilo podano na osnovi nasprotovanja ali sovraštva do religije. V tem primeru muslimanske.

Tudi prizivno sodišče v San Franciscu, ki pa velja za levo, je menilo, da je ukaz v nasprotju z zvezno zakonodajo, ki prepoveduje diskriminacijo. Slednje je zamrznilo tudi del ukaza, ki prepoveduje vstop v ZDA beguncem za 120 dni in zmanjšuje število beguncev, ki so jih ZDA pripravljene sprejeti na leto s 110.000 na 50.000.

Vrhovno sodišče je dovolilo izvajanje tudi te prepovedi z enako utemeljitvijo. Tisti, ki imajo na primer sorodnike ali ponudbe o zaposlitvi v ZDA, so iz prepovedi izvzeti.