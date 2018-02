'Bili so kot trupla. Ali jim lahko rečemo izdajalski?'

Donald Trump je v svojem govoru napadel demokrate. (Foto: AP)

Govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa v tovarni Sheffer v kraju Blue Ash je bil namenjen utrditvi sporočila iz govora o položaju v državi ter promociji republikanske davčne reforme, ki je skeptična javnost v ZDA večinoma še ni sprejela z navdušenjem – z izjemo tistih, ki so že prejeli napovedane dodatke k plači.

A v govoru je predsednik kmalu zajadral v predvolilne vode. Poudaril je, da on ni tak, da bi se hvalil, nato pa začel naštevati svoje dosežke. Med njimi sicer tokrat ni bilo visoke rasti borznih indeksov, saj so ti v ponedeljek doživeli največji padec po točkah v zgodovini.

"Raje vidijo, da gre Trumpu slabo, kot pa državi dobro," je demokrate napadel Trump in dejal, da so med njegovim govorom v kongresu sedeli kot trupla. "Bili so kot trupla. Nekdo je rekel, da so bili izdajalski (...) Ali jim lahko rečemo izdajalski? Zakaj pa ne. Ni kazalo, da bi imeli kaj zelo radi državo," je nadaljeval in menil, da bodo demokrati zato poraženi na kongresnih volitvah novembra. Prisotni so lokalnim novinarjem kasneje razložili, da se je gospod predsednik najverjetneje šalil.

Prva dama ZDA Melania Trump je skupaj s soprogom prišla v Cincinnati, kjer pa je imela svoj program. Obiskala je otroško bolnišnico, govorila z zdravniki o krizi z opioidi v ZDA ter se igrala z otroci, ki jim je za darilo prinesla pobarvanke. Zagotovila je, da bodo prav otroci vedno njena prva prioriteta.