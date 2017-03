Demokrati o Trumpovem predlogu zdravstvene reforme: Zdravstveni program za bogate na račun revnih

Od kod bo prišel denar za zdravstveno reformo Donalda Trumpa, se sprašujejo konservativni republikanci. (Foto: AP)

Nova reforma pomeni več konkurence, nižje cene ter dostopno in kakovostno zdravstvo na voljo vsem, je ob predstavitvi predloga zdravstvene reforme dejal predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan.Republikansko vodstvo predstavniškega doma kongresa je namreč v ponedeljek predstavilo 123 strani dolg predlog zakona, ki ukinja zdravstveno reformo predsednika Baracka Obame, imenovano tudi Obamacare, in jo nadomešča z novo reformo.

Na drugi strani pa je minister za domovinsko varnost ZDA John Kelly za CNN dejal, da bi lahko ločevanje otrok in staršev, ki jih zalotijo pri nezakonitem prestopanju meje z Mehiko, številne prepričalo, da se ne podajo na pot nezakonitega priseljevanja. Na kritike organizacij za človekove pravice pa je, čeprav veliko bolj premišljen in dodelan, naletel tudi nov predsedniški ukaz o začasni prepovedi vstopa tujcem iz določenih držav in beguncem v ZDA.

Poleg demokratov, ki trdijo, da gre zdravstvena reforma v napačno smer, so proti tudi nekateri bolj konservativni republikanci, kot je senator iz Kentuckyja Rand Paul, ki jih zanima, od kod bo prišel denar zanjo.

Vodstvo republikancev tega še ne ve oziroma ne ve, koliko bo njihov projekt stal. Zanesljivo pa bo pokril manjše število ljudi, kot jih je Obamacare, kar bodo občutili tudi številno volivci predsednika Donalda Trumpa.

Predlog odpravlja davčne kazni za tiste, ki niso zavarovani

Predlog zagotavlja, da lahko otroci še naprej ostanejo na policah staršev do 26. leta starosti, zavarovalnice pa ne bodo smele zavračati bolnih oziroma tistih s prirojenimi ali obstoječimi zdravstvenimi težavami. Predlog odpravlja davčne kazni za tiste, ki se ne bodo zavarovali, premije pa se bodo odmerile glede na starost zavarovanca in ne glede na dohodek kot pri Obamacare.

Davčne kazni so ljudi silile v zavarovanje, republikanci pa jih bodo nadomestili s 30-odstotnim povišanjem premij za vse, ki so prenehali plačevati zavarovanje in se želijo spet zavarovati.

V predlogu je tudi ukinitev financiranja organizacije Načrtovano starševstvo, ki v ZDA ženskam zagotavlja zdravstveno oskrbo, vključno s splavom. Republikanci so proti splavu in zato želijo odvzeti ves denar organizaciji, kar naj bi prizadelo zdravstveno oskrbo okrog 400.000 Američank. Trump je organizaciji ponudil, da ohrani sredstva, če preneha pomagati pri splavu, a je njegov predlog naletel na gluha ušesa.

Tudi za nekatere republikanske guvernerje je problematična sprememba v programu zavarovanja za revne, mediaid. Obamacare ga je razširil z dodatnimi zveznimi sredstvi državam. Ponudbo je sprejelo 31 zveznih držav in te hočejo dodatna sredstva ohraniti za zavarovanje revnejših prebivalcev.

Obamacare pomaga Američanom do zavarovanja s subvencijami, republikanci pa želijo posameznikom za plačevanje premij ponuditi od 2000 do 14.000 dolarjev davčnih kreditov. Konservativne republikance zanima, od kod bo prišel ta denar, demokrati pa celoten predlog opredeljujejo kot zdravstveni program za bogate na račun revnih.

Po novem bi pridržali le starše, za otroke pa bi poskrbeli vladni uradi

Iz Latinske Amerike, predvsem iz držav Srednje Amerike, kot so Salvador, Honduras in Gvatemala, beži veliko družin z otroki, ki jih skrbi preživetje zaradi nasilja organiziranih kriminalnih tolp. Trenutno ujete družine na meji za nekaj dni zaprejo skupaj, nato jih spustijo na prostost v ZDA, kjer čakajo na odločitev imigracijskih sodnikov o tem, ali lahko ostanejo ali morajo zapustiti državo.

Kelly je v pogovoru za CNN dejal, da je takšna pot za družine preveč nevarna in bi rad naredil vse, kar lahko, da jih prepriča, naj se v to ne podajajo. ZDA so že pod nekdanjim predsednikom Barackom Obamo skušale prepričati prebivalce Srednje Amerike, naj se z družinami ne odpravljajo proti ZDA, ker da jih ne bodo sprejeli.

Obamova vlada je tudi odprla nove centre za pridržanje, kjer so starši čakali z otroki, dokler ni zvezno sodišče v Kaliforniji odločilo, da zapiranje otrok ni v skladu z ustavo, četudi so s starši, in nezakonite priseljence oziroma cele družine so spet začeli izpuščati na prostost v ZDA. Imigracijska sodišča trenutno obravnavajo okrog 500.000 takšnih primerov.

Kelly meni, da bi lahko po novem pridržali le starše, za otroke pa bi poskrbeli vladni uradi.

Kljub januarskim množičnim protestom je Donald Trump izdal nov izvršilni ukaz o prepovedi vstopa muslimanov in beguncem. (Foto: AP)

Tudi nova Trumpova prepoved potovanj deležna kritik

Nov predsedniški ukaz Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa tujcem iz določenih držav in beguncem v ZDA je naletel na pričakovane kritike organizacij za človekove pravice ter demokratov in pričakovane pohvale republikancev.

Ameriška zveza za državljanske svoboščine je napovedala nadaljevanje tožb, pravosodni ministri zveznih držav, ki so dosegli propad prvega, pa napovedujejo temeljito študijo novega ukaza in verjetno nadaljevanje sodnih sporov. Pravni strokovnjaki menijo, da to sedaj ne bo tako enostavno.

Trumpovi kritiki pravijo, da gre še vedno za prepoved vstopa muslimanom v ZDA, čeprav gre uradno za vprašanje nacionalne varnosti. Pravosodna ministrica Massachusettsa Maura Healey je izjavila, da gre za jasen poskus oživetja prvega ukaza in izpolnitev diskriminatorske ter neustavne predvolilne obljube. Trump je namreč pred volitvami napovedoval prepoved vstopa muslimanom v ZDA.

Republikanski senator Orrin Hatch meni, da je drugi ukaz napredek, ker da več ne omejuje vstopa nedolžnim ali beguncem. Vodja organizacije Mednarodni reševalni odbor David Miliband pa ni imel dlake na jeziku, ko je ukaz označil za katastrofalnega, ker da v času, ko je po svetu več beguncev kot kdajkoli prej, napada najbolj ranljive ljudi na svetu.

Trump je v ponedeljek stran od televizijskih kamer in fotografov podpisal nov izvršni ukaz, ki začasno za 90 dni prepoveduje vstop državljanom Irana, Sudana, Sirije, Libije, Jemna in Somalije, vendar le tistim, ki še nimajo veljavnega vizuma.

Prepoved ne velja za imetnike zelenih kart

Za tiste, ki ga imajo, prepoved ne velja. Prav tako prepoved ne velja za imetnike zelenih kart oziroma dovoljenj za delo in bivanje v ZDA. Izvzeti so tudi dvojni državljani, na primer Irana in Francije, ki v ZDA potujejo s francoskim potnim listom.

Mejni uradniki se lahko odločijo tudi za izjeme in pustijo v ZDA tiste, ki jih glede na ukaz ne bi smeli, denimo bolnike, ki potujejo na zdravljenje ali tiste, ki bi jim z vrnitvijo domov grozila nevarnost.

Na seznamu več ni Iraka. Pentagon in State Department sta skupaj z republikanci v kongresu močno pritiskala na Belo hišo, naj Iraka ne vključi, ker njegove državljane potrebujejo za boj proti teroristom.