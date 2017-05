Norveški millijarder bo bogastvo namenil raziskovanju oceana in izdelavi ladje, ki bo uničevala plastične odpadke

Eden najbogatejših Norvežanov, Kjell Inge Rokke, je v torek v intervjuju za norveški časnik Aftenpost dejal, da bo večji del svojega bogastva vrnil družbi. Za začetek bo financiral raziskavo oceana in izdelavo raziskovalne ladje v sodelovanju z norveško podružnico organizacije Svetovnega sklada za naravo (WWF).

"Oceani so mi dali toliko priložnosti. Zelo sem hvaležen za to," je dejal v intervjuju. Rokke si je večji del bogastva nabral ravno z ribarjenjem in nafto. Je pa tudi največji delničar norveškega konglomerata Aker ASA. Velja za desetega najbogatejšega Norvežana.

V ponedeljek so podpisali pogodbo za izdelavo 181 metrov dolge ladje, ki bo končana leta 2020, na njej pa bo delalo 60 raziskovalcev.

Plastični odpadki so vedno bolj pereč problem, saj se plastika ne razgradi, ampak razpade na manjše dele. (Foto: iStock)

Rokke sicer ni povedal kolikšen del svojega bogastva, ki je ocenjeno na dve milijarde dolarjev, bo namenil filantropiji. Dejal je le, da se je že nekaj let igral z idejo financiranja raziskovalne ladje.

"Oceani prekrivajo 70 odstotkov površine Zemlje in veliko je treba še raziskati," je povedal.

Glavna naloga raziskovalne ladje bo sicer zbiranje in uničevanje plastičnih odpadkov, ki so vedno bolj pereč problem, saj se plastika ne razgradi, ampak razpade na manjše dele. Ribe in plankton se nato hranijo s temi ostanki. Z ladje pa bodo opravljali tudi razne meritve v atmosferi, morju in na morskem dnu.