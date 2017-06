Diplomatska ofenziva na Katar, ki mu očitajo, da podpira terorizem in ruši stabilnost v regiji

Katar je bil davi nepričakovano deležen diplomatske ofenzive. Sosednje države, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Bahrajn, so namreč usklajeno prekinile vse diplomatske odnose s Katarjem. Pridružil se jim je tudi Egipt. Vzrok za tovrstno odločitev je katarska podpora terorizmu, med drugim naj bi finančno podpiral teroristične organizacije, tudi IS.

Sosednje države so izolirale Katar, blokadi pa se je pridružil tudi Egipt. (Foto: AP)

Hkrati so vse sosednje države Katarja sporočile, da zapirajo svoje meje s Katarjem. Egipt je sporočil, da za katarske ladje in letališča zapira vsa svoja pristanišča in letališča. V 24 urah naj bi vse tri države prekinile tako zračne, kopenske in morske povezave s Katarjem. Tako Savdska Arabija, Združeni arabski emirati kot Bahrajn so tudi pozvali državljane Katarja, da v 14 dnevih zapustijo dotično državo.

Iz Savdske Arabije so sporočili, da so se za blokado odločili, da zaščitijo svojo nacionalno varnost pred terorizmom in ekstremizmom.

Ob novici, da prekinjajo diplomatske stike, so sporočili, da je vzrok za diplomatsko ofenzivo štirih držav "neprestana podpora Katarja terorizmu v Jemnu in Siriji". Vse skupaj pa vpliva na politično in gospodarsko stabilnost regije.

Zakaj zaostrovanja?

Gre za enega najhujših zaostrovanj znotraj zalivskih držav, ki so tesne zaveznice ZDA. Spor je posledica poročanja enega od katarskih medijev izpred dveh tednov, ki naj bi objavil kontroverzne komentarje katarskega šejka Tamima bin Hamada al Tanija. Ta naj bi za medije dejal, da ni razlogov za nastrojenost Savdske Arabije do Irana, prav tako naj bi bil naklonjen libanonskem gibanju oziroma paravojaški milici Hezbolah. Katarske oblasti so objavo označile za lažno in jo označile za hekerski napad, a so vse štiri države takrat blokirale katarske medije.

Katarski šejk Tamim bin Hamad al Tani na srečanju z Donaldom Trumpom 21. maja 2017. (Foto: AP)

ZDA: Spodbujamo države, da se usedejo skupaj in razrešijo težave

Poteza predstavlja resen razkol med vplivnimi zalivskimi državami, ki so obenem tudi tesne zaveznice ZDA. Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v odzivu pozval države, naj razrešijo razlike med sabo. "Vsekakor spodbujamo vse strani, da se skupaj usedejo in se pogovorijo o razlikah," je dejal v Sydneyju. "Menimo, da je pomembno, da članice Sveta za sodelovanje zalivskih držav (GCC) ostanejo enotne," je dodal.

Ločeno je tudi koalicija držav pod vodstvom Savdske Arabije, ki se že dve leti bojuje proti upornikom v Jemnu, sporočila, da Katar ni več dobrodošel v njenih vrstah, češ da podpira teroristične organizacije. V okviru koalicije je Katar poslal svoja vojaška letala v pomoč pri obstreljevanju hutijskih upornikov.

Kot je dejal Tillerson, ne pričakuje, da bo to imelo "pomembnejši učinek" na boj proti terorizmu tako regionalno kot globalno.

Višje cene nafte

Je pa že jasno, da bo ta ukrep imel posledice na gospodarstvo. Cene nafte so se namreč v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Med vlagatelji odmeva predvsem novica, da je bil Katar nepričakovano deležen diplomatske ofenzive. Čeprav diplomatska ofenziva doslej še ni povzročila težav v dobavi nafte, pa se nekateri analitiki bojijo, da bi do tega lahko prišlo v prihodnje