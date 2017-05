V spopadih med IS in filipinsko vojsko umrlo več kot 100 ljudi, tudi precej civilistov

Islamska država je sporočila, da bo ob začetku svetega meseca ramadana še povečala napade. (Foto: AP)

V spopadih med vojsko in islamističnimi borci za mesto Marawi na južnofilipinskem otoku Mindanao je po uradnih podatkih umrlo več kot sto ljudi, med njimi tudi 18 civilistov. Zaradi spopadov, ki trajajo že skoraj teden dni, je v mestu ujetih 2000 ljudi, so sporočile oblasti.

V spopadih na otoku Mindanao je umrlo več kot sto ljudi, od tega najmanj 61 upornikov, sta danes sporočili vojska in policija. Umrlo je tudi 13 vojakov in štirje policisti. Spopadi so terjali tudi življenja 18 civilistov.

Vojska je okrepila napade na dele Marawija, enega največjih mest z muslimanskim prebivalstvom v tej večinski katoliški državi, kjer naj bi oboroženi islamistični uporniki po njenem prepričanju izvajali zločine nad ženskami in otroki.

Od omenjenih 18 civilistov naj bi jih osem ubili danes zjutraj, njihova trupla pa so našli odvržena v globeli ob avtocesti, kakih 200 metrov od vojaške nadzorne točke pri Marawiju, je sporočila policija. V bližini univerze so med drugim našli tudi trupla treh žensk in otroka ter še štirih moških.

"To so civilisti, ženske, otroci. Teroristi preprosto niso ljudje. Njihova telesa smo našli med reševalno akcijo," je dejal polkovnik Jo-ar Herrera in dodal, da bo vojska te smrti podrobno preiskala.

Fotograf francoske tiskovne agencije AFP je po poročanju Guardiana videl osem trupel, ki so jih odvrgli kar ob cesti, lokalni prebivalci pa so povedali, da gre za delavce z riževih polj in medicinskega kolidža.

Večina od 200.000 prebivalcev Marawija je pred spopadi pobegnila, 2000 pa jih je ostalo ujetih na območjih, ki so pod nadzorom islamističnih upornikov, je povedal tiskovni predstavnik pokrajinskega odbora za izredne razmere Zia Alonto Adiong.

V spopadih na otoku Mindanao je umrlo več kot sto ljudi, od tega najmanj 61 upornikov. (Foto: AP)

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je na otoku Mindanao v torek uvedel vojno stanje, potem ko se je vojska na območju spopadla z oboroženimi islamističnimi uporniki, ki so prisegli zvestobo skrajni skupini Islamska država (IS).

Nasilje se je začelo, ko je deset strelcev v Marawiju povsem podivjalo, ker so varnostne sile poskušale aretirati Isnilona Hapilona, filipinskega veterana, ki ga obravnavajo kot lokalnega vodjo IS. Strelci so razobesili črno zastavo, znak IS, in duhovnika ter 14 prebivalcev vzeli za talce.

V spopadu, ki je sledil, je umrlo 13 vojakov, dva policista ter 51 borcev. Islamska država je sporočila, da bo ob začetku svetega meseca ramadana še povečala napade.